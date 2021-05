Pormestaritentissä löydettiin uusia ratkaisuja asumisen korkeaan hintaan Helsingissä

Jaa

Torstai-iltana Asumisen pormestaritentissä keskusteltiin kohtuuhintaisen asumisen edistämisestä, asuntorakentamiseen liittyvistä kaavamääräyksistä sekä puolueiden saavutuksista ja lupauksista asunto- ja maankäyttöpolitiikassa Helsingissä. Musiikkitalolta striimatusta tentissä olivat mukana pormestariehdokkaat Paavo Arhinmäki (vas.), Jussi Halla-Aho (ps.), Nasima Razmyar (sd.), Anni Sinnemäki (vihr.) ja Juhana Vartiainen (kok.).

Kaikki pormestariehdokkaat tunnistivat, että asumisen hinta on Helsingissä korkea, mutta sen vaikutuksista oli erilaisia näkemyksiä. Ehdokkaiden välillä oli monista samansuuntaisista ajatuksista huolimatta useita erilaisia painotuksia. Näkemyserot koskivat muun muassa kohtuuhintaisen asuntotuotannon roolia asumisen hintakysymyksen ratkaisijana.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki korosti, että pelkkä asuntojen määrällinen lisääminen ei riitä itsessään ratkaisemaan asumisen korkeaa hintaa, vaan tarvitaan erityisesti lisää omakustannusperusteista asuntorakentamista. Arhinmäen mukaan 2 miljardin euron vuosittaisella asumistukimäärällä tuetaan myös sijoittajia ja suuria vuokra-asuntotoimijoita. “Eikö olisi parempi, että olisi enemmän omakustannusperusteisia asuntoja?”, kysyy Arhinmäki.

Perussuomalaisten Jussi Halla-Aho näki, että kaupungin oma vuokra-asuntokanta tulisi kohdentaa paremmin työssäkäyville helsinkiläisille sen sijaan, että asunnoissa asuisi työttömiä, erityisesti maahanmuuttajataustaisia, jotka voisivat asua muuallakin. Halla-Ahon mukaan Helsingin pitäisi luopua kasvusta strategisena tavoitteena.

SDP:n Nasima Razmyar huomioi, että iso kysymys riittävän rakentamisen tason lisäksi on kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamistavoitteiden saavuttaminen. Helsinki on toistuvasti jäänyt jälkeen etenkin kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon tavoitteista. Lisäksi Razmyar piti kaavoissa rakennusten yhteyteen määrättyjä nykyisiä liiketila- ja parkkipaikkanormeja kohtuuttomina kohtuuhintaiselle asuntorakentamiselle ja esitti, että kohtuuhintaisen asuntorakentamisen toimijoiden huolia on kuunneltava asiassa.

Vihreiden Anni Sinnemäki painotti, että Helsingin kaupungin on jatkossakin panostettava voimakkaasti monipuoliseen asuntorakentamiseen. Säädellyllä asuntotuotannolla on Sinnemäen mielestä tärkeä merkitys osana kokonaisuutta. Hän olisi valmis tarkastelemaan kaupungin kaavamääräyksiä. Hän teki uuden avauksen, jonka mukaan Helsinki voisi asettaa testialueen, jossa voisi kokeilla, minkälaista kaupunkia vapaampi kaavoitus ja kevyemmät kaavoitusnormit tuottaisivat. “Tästä prosessista voitaisiin oppia”, lisää Sinnemäki.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen huomioi, että menestyvän kaupungin ominaisuuksiin kuuluu asumisen korkea hinta. Helsinki on haluttu asuinpaikka ja se väistämättä näkyy asumisen hinnassa. Riittävä kaavavaranto on kaikista tärkein keino vaikuttaa hintakehitykseen. Helsingissä on Vartiaisen mukaan pidetty yllättävän hanakasti kiinni esimerkiksi parkkipaikkanormeista, eikä ole annettu markkinoiden ratkaista asiaa.

Pormestariehdokkaiden lupaukset tulevalle valtuustokaudelle

Juhana Vartiainen piti tärkeänä, että rakentamisen ja kaavoituksen hyvää tahtia pidetään yllä ja jopa kiihdytetään. Kaupunki tarvitsee tasapainoista asuntorakenteen sekoittamista, jossa annetaan markkinavoimien toimia.

Anni Sinnemäki painotti kaupungin omissa rakentamistavoitteissa pysymistä. Hallintamuotojen sekoittamista tulee jatkaa. Kaupunki ei saa kasvaa ilmasto- tai ympäristökysymysten kustannuksella. Kaupungin tulee pitää huolta, että myös rakennetussa ympäristössä luonto on monimuotoista.

Nasima Razmyarin mukaan tärkeintä riittävän rakentamisen tason lisäksi on ARA-tuotannon määrän lisääminen. Eri alueiden kehitykseen ja segregaation vastaiseen työhön on panostettava ja koko kaupunkia on kehitettävä. Razmyar korosti myös liikenneinvestointien merkitystä asuntorakentamisen kannalta.

Jussi Halla-Aho näki, että Helsingin tulee olla kohtuuhintainen ja turvallinen kaupunki omille asukkailleen. Asuminen tulisi turvata pienituloisille ihmisille, joilla ei ole varaa asua Helsingissä. Lisäksi kaupungilla on kehittämistä edunvalvonnassa valtion suuntaan. Halla-Ahon mukaan suuri osa Helsingin ja pääkaupunkiseudun kehitykseen liittyvistä päätöksistä tehdään valtiotasolla.

Paavo Arhinmäki nosti esille lähiöiden palveluiden merkityksen. Suuri osa helsinkiläisistä asuu lähiöissä ja paikalliset palvelut, kuten kirjastot ja koulut, ovat lähiöiden sydämet, joiden ympärille monipuolinen kaupunki eri asumismuotoineen rakentuu. Lisäksi Arhinmäki esitti, että kaupunki ryhtyisi rakennuttamaan omakustannusperiaatteella vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, joiden tonttien hinnat olisivat markkinahintaisia.

