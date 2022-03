Porokylän leipomo investoi vahvasti Lieksassa: kolmas yksikkö valmistuu vuonna 2023

Uusien toimitilojen puitteet saadaan Teollisuuskylän Kerantie 7 hallista, jonka Lieksan Kiinteistöt Oy vuokraa Porokylän Leipomolle.



- Viime vuodet ovat olleet meille voimakkaan kasvun aikaa. Nyt pääsemme ripeästi rakentamaan kolmannen tuotantolaitoksemme peräti 6000 neliömetrin suuruiseen halliin, sanoo Porokylän Leipomon toimitusjohtaja Erik Kärki.



Porokylän leipomo investoi laitteistoon neljä miljoonaa euroa. Lisäksi Lieksan Kiinteistöt Oy tekee kiinteistöön tuotannon tarvitsemia muutostöitä, joiden toteuttamisesta kiinteistöyhtiö tulee hakemaan kaupunginhallitukselta ennakkokannan. Uuteen leipomoon tulee kaksi automatisoitua tuotantolinjaa ja sen työllistämisvaikutukset ovat noin 25 henkilötyövuotta.



- Kyseessä on samalla vihreän siirtymän investointi. Energiamuodon osalta tulemme käyttämään paikallista biokaasua, kun Pielisen Bio Oy:n biokaasulaitos valmistuu vuonna 2023. Varaudumme myös laitoksen rakentamisessa energiatehokkuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tutkimme mahdollisuuksiamme hyödyntää aurinkovoimaa, kertoo Erik Kärki.



Lieksan kaupunki näkee investoinnin tukevan alueen elinvoimaisuutta niin työllistämisen kuin kiertotalouden näkökulmasta.



- On hienoa, että Porokylän Leipomon kaltainen kasvuyritys sijoittaa kolmannen yksikkönsä Lieksaan, ja siten vahvistaa entisestään kaupungin monipuolista elinkeino- ja työllisyysrakennetta. Synergia uuden, samalle teollisuusalueelle rakentuvan biokaasulaitoksen kanssa on hyvä esimerkki paikallisesta kiertotalousekosysteemistä, mikä vahvistaa myös kaupungin kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutumista, sanoo Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.



Kehitysaskel on luontevaa jatkoa leipomon ympäristövastuutyössä. Jo aiemmin yhtiössä on siirrytty 100 % tuulisähköön. Lisäksi yhtiö on tehnyt pitkäjänteistä työtä leipomisprosessien hävikin hallitsemiseksi, jossa apuna on ollut LEAN-työskentely.



Tänä vuonna yhtiö avaa myös nykyisiin tiloihin Lieksassa modernin koeleipomon, jossa tehdään koko yritystä palveleva tuotekehitys.