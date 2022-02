Portion Boys ja Marli Juissi Lemonade yhteistyöhön

- Portion Boysin kohderyhmä oli juuri sopiva Juissi Lemonaden kanssa. Marli Juissi Lemonade on suunnattu nuorille aikuisille ja hyväntuulinen musiikki sopii mainiosti nautittavaksi Juissi Lemonaden kera, kertoo Eckes-Granini Finlandin tuote- ja viestintäpäällikkö Nina Lindén. Lanseeramme uuden maun Juissi Lemonade tuoteperheeseen yhteistyössä Portion Boysin kanssa keväällä, Lindén iloitsee.



-On ollut kiehtova uusi aluevaltaus päästä mukaan Juissi Lemonade tuoteperheeseen uuden maun myötä! Uskon, että tämä tulee ilahduttamaan myös fanejamme suuresti, sillä Juissi Lemonade on vahvasti mukana myös keikolla ja kiertueilla, ja mikä onkaan parempi keikkajuoma kuin tämä! Mikael jatkaa.



Yhteistyö mahdollistaa Portion Boysille myös ensimmäisen kiertuebussin hankinnan.

- Olemme ajaneet vuosia ympäri maata keikoille ja vuodessa meillä saattaa olla keikkoja noin 100 ympäri Suomea, Portion Boysin perustaja ja toinen laulaja Raimo Paavola kertoo. - Odotamme innolla ensimmäistä kiertuetta keikkabussissamme, joka tuntuu ihan luksukselta!



Portion Boys on ehdolla tämän vuoden Emma -gaalassa vuoden biisi -kategoriassa kappaleellaan ”Vauhti kiihtyy”, joka on keikkunut listojen kärjessä jo useita kuukausia. Gaalassa nähdään myös Portion Boys sekä Matti ja Teppo ensimmäistä kertaa lavalla yhdessä esittämässä kappaleen.