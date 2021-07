Porvoolainen kauralikööri menestyi arvostetussa IWSC -juomakilpailussa Lontoossa

Suomalaisen Scandinavian Wine & Spirits Oy:n valmistama Oh So Oat -kauralikööri menestyi kansainvälisesti arvostetussa IWSC -kilpailussa. Maidoton, gluteeniton ja vegaaniystävällinen Oh So Oat keräsi itselleen tuomariraadilta 90 pistettä sekä hopeamitalin.

Porvoolaisen alkoholijuomavalmistajan uusi kauralikööri menestyi kansainvälisesti arvostetussa IWSC -kilpailussa Lontoossa. 80:stä asiantuntijasta muodustunut tuomariraati myönsi Oh So Oat -kauraliköörille 90 pistettä ja palkitsi kauraliköörin hopeamitalilla. Kilpailun tulokset julkistettiin 30.6.2021. - Tämä oli aivan mahtava uutinen meille! Oh So Oat -kauralikööriä on kehitetty jo pidemmän aikaa niin isoilla rahkeilla kuin meidän kaltaisella pienemmällä alkoholijuomavalmistajalla vaan on. Äärimmäisen imartelevaa ja inspiroivaa kuulla, että IWSC -tasoisen kilpailun tuomarit ovat todella tykänneet tuotteestamme. Kari Uimonen Scandinavian Wine & Spirits Oy:stä kuvailee reaktiota tuloksiin. IWSC -juomakilpailu on yksi arvostetuimmista alalla, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1969. Vuosi 2021 oli väkevien juomien osalta suurin IWSC:n historiassa. 80 asiantuntijaa arvostelivat yli 4000 erilaista tuotetta. Kilpailuun otti osaa tuotteita 86:sta eri maasta. Oh So Oat -kauralikööri tulee Alkon vakiovalikoimaan 12.8.2021.

Avainsanat AlkoAlkoholiGluteenitonKansainvälistyminenKauraKilpailumaidotonRavintolaVegaaniVienti

