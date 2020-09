Porvoon-jokiristeilyn kävijämäärä kasvoi ennätyslukemiin koronakesällä

Royal Line

Pohjoisranta 4,

00170 HELSINKI

0207 118 333

http://www.royalline.fi

Royal Line Oy

Vuonna 1945 perustettu J. Rautakorpi Oy muutti nimensä Royal Line Oy:ksi vuonna 1986. Yrityksellä on seitsemän alusta. Royal Line tekee tilaus-, sightseeing-, lounas- ja illallisristeilyjä Helsingissä ja Espoossa sekä opastettuja jokiristeilyjä Porvoossa. Yritys työllistää 60 työntekijää kesäkaudessa. Royal Line Oy:n liikevaihto on 2,6M€. Sisaryritys City Tour Oy:n Hop On Hop Off -avobussikiertoajelut tehdään 15 bussilla. Yritys työllistää 40 työntekijää kesäkaudessa. City Tour Oy:n liikevaihto on 2,2M€.