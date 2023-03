Positiivisen psykologian käsikirja suuntaa huomion hyvään elämään, elämän mielekkyyteen ja onnellisuuteen!

Onnellisuusprofessorinakin tunnettu Markku Ojanen esittelee uudessa Positiivisen psykologian käsikirja -teoksessaan laajasti positiivisen psykologian tutkimusta ja sovelluksia. Uusimpien tutkimustietojen lisäksi kirjassa on mukana myös kirjoittajan omakohtaista pohdiskelua hyvästä elämästä, elämän mielekkyydestä ja onnellisuudesta.

Koska positiivisia ilmiöitä on tutkittu paljon vähemmän kuin kielteisiä asioita, niihin kohdistuva tutkimus on herättänyt suurta kiinnostusta. Suuri osa positiivisen psykologian tutkimuksesta on kohdistunut hyveisiin, kuten kiitollisuuteen, anteeksiantoon, auttamiseen ja nöyryyteen, jotka ovat yhteisen hyvinvointimme perusta.

Yhteistä kaikille kulttuureille on se, että viisaat ovat antaneet hyvän elämän ohjeita. Positiivisessa psykologiassa arvioidaan, miten toimivia nämä ohjeet ovat.

Positiivisen psykologian piirissä kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä, joilla voidaan parantaa hyvinvointia. Viime vuosina tutkimuksen kohteina ovat olleet myös erilaiset kulttuurit, organisaatiot ja ympäristöt.

Markku Ojanen on psykologian emeritusprofessori Tampereen yliopistossa. Ojanen on aktiivinen keskustelija ja luennoi hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Hän on julkaissut lukuisia populaaritieteellisiä esityksiä psykologiasta.