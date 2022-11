Posketon farssi Puhtaana käteen naurattaa Vaasan kaupunginteatterissa

Vauhdikkaassa farssissa Erkki Lehtinen on tehtaillut sosiaalitukia keksittyjen henkilöiden nimissä ja sotkenut vyyhteen mukaan myös vuokralaisensa Visan. Pian Erkin ovikello soi ja sosiaalitarkastaja Jaatinen tulee tarkistuskäynnille. Erkillä ja Visalla riittää tekemistä, kun he yrittävät estää totuutta paljastumasta, yhä pöljemmin keinoin ja selityksin.

Farssin ohjaajana vierailee Riku Innamaa, joka aloittaa elokuussa 2023 Rovaniemen Teatteri - Lapin alueteatterin taiteellisena johtajana. Innamaa on viimeksi ohjannut Vaasan kaupunginteatterille syksyllä 2020 ensi-iltansa saaneen kiitellyn Kissani Jugoslavia –näytelmän. Nyt vuorossa on vauhdikas farssi.

”Minua viehättää tässä teoksessa sen poskettomuus. Teoksessa on mahtavaa sanallista ja fyysistä komiikkaa, ja asioita viedään todellakin niin pitkälle kuin ne on mahdollista viedä. Teosta tehdessä on päässyt nauramaan paljon”, toteaa farssin ohjaaja Riku Innamaa.

Farssin pukusuunnittelusta vastaa Kristiinankaupungissa asuva pukusuunnittelija Timjami Varamäki, joka vierailee teoksen myötä Vaasan kaupunginteatterissa ensimmäistä kertaa. Näytelmän lavastajana vierailee Maria Antman, joka lavasti myös Innamaan ohjaaman Kissani Jugoslavia –teoksen. Äänisuunnittelusta vastaa Heikki Järvi ja valosuunnittelijana toimii Olli Haakana.

Produktiossa on tapahtunut matkan varrella muutama näyttelijävaihdos. Ville Härkösen tilalla Hautausurakoitsija Ala-Kulona nähdään vieraileva näyttelijä Samu Loijas. Erkki Lehtisenä näyttämöllä nähdään Antti Peltola (vier.), joka on hypännyt farssin päärooliin nopealla aikataululla näyttelijä Oiva Nuojuan loukkaantumisen johdosta.

”Rupeama on ollut hyvin tiivis ja antoisa. Koko teos, roolihenkilö ja työryhmä ovat aivan mahtavia. Täällä on loistava tekemisen meininki”, kertoo Antti Peltola.

Vierailevien näyttelijöiden lisäksi Romeo-näyttämöllä farssin pyörteissä nähdään teatterin omat taiturit Toni Ikola, Maija Andersson, Tiia Ollikainen, Petteri Hautala, Saana Rautavaara, Timo Luoma ja Sarah Nedergård.

Teosta suositellaan yli 12-vuotiaille. Teoksen kesto on noin 2 h 30 min sisältäen väliajan. Puhtaana käteen saa ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä to 17.11. klo 19.