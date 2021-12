POST MALONE JA DAVID GUETTA WEEKEND FESTIVALIIN ENSI KESÄNÄ – FESTIVAALI TARJOAA ENTISTÄ MONIPUOLISEMMAN ARTISTIKATTAUKSEN.

Weekend Festivalissa nähdään ensi kesänä suurta suosiota nauttivien kansainvälisten ja kotimaisten artistien keikkoja. Festivaalin monipuolisessa musiikkikattauksessa on luvassa harvinaista herkkua, kun 26-vuotias Teksasista kotoisin oleva Post Malone sekä yksi kaikkien aikojen suosituimmista dance-musiikin uranuurtajista David Guetta nousevat lavalle. Post Malone on tällä hetkellä Spotifyn kuunnelluimpia artisteja globaalisti. Hänen tuotannollaan on yli 70 miljardia striimiä. Guetta on uransa aikana myynyt yli 50 miljoonaa levyä, ja hänen kappaleitaan striimataan yli 3 miljardia kertaa vuodessa. Guetta tanssitti Weekend Festivalin juhlakansaa jo festivaalin ensimmäisenä vuonna 2012 ja tekee sen uudestaan ensi kesänä 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

”Teemme täysin uudenlaista Weekend Festivalia”, kertoo Weekend Festivalin Festival Director Martin Mustonen. ”Artistikattauksemme ei ole enää pelkästään elektronista musiikkia edustava, vaan haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisesti eri genrejen kovimpien artistien esiintymisiä festivaalissa. Weekend Festivalin tapahtuma-alue Kantolassa tulee olemaan pinta-alaltaan Suomen suurimpia ja se mahdollistaa sen, että pystymme tuomaan festivaalille kansainvälistä suosiota nauttivia kärkiartisteja. Tapahtuma-alueen laajuuden myötä meille on tulossa useampi upea lava-alue sekä VIP-alue, jotka tarjoavat erilaisia musiikkielämyksiä ja kokoluokaltaan suuria oheispalveluita kattavasti ja turvallisemmin kaikenkäisille musiikin ystäville.”

Weekend Festival ilmoitti aiemmin viikolla uudeksi paikakseen Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuiston ja samalla laajenevansa kolmipäiväiseksi. Festivaalin 10-vuotisjuhlavuotta juhlitaan 1.-3.7.2022.

Aiemmin festivaali on julkaissut festivaalilla esiintyvistä artisteista muun muassa Tove Lon, Nina Kravizin, Boy Pablon, JVG:n, Sannin ja Pyhimyksen. Kaiken kaikkiaan artisteja tulee esiintymään kolmipäiväisen festivaalin aikana yli 80.

Weekend Festivalin 3 päivän lippujen ennakkomyynti alkaa Ticketmasterissa Weekendin uutiskirjeen tilaajille pe 3.12. klo 9.00. Kolmen päivän ennakkolipun hinta on 179 €. Muut liput tulevat myyntiin 10.12.21 klo 9.00.

2020 ja 2021 vuoden festivaaleille ostetut liput käyvät vuoden 2022 festivaalin pääsylippuina. Vuoden 2020 ja 2021 kahden päivän lipuilla saa vuoden 2022 festivaalissa kolmen päivän rannekkeen.

3.12 julkaistut pääartistit:

DAVID GUETTA

POST MALONE

1.12. julkaistut artistit:

BOY PABLO

CLEDOS

IBE

JAY1

JVG

NINA KRAVIZ

PI'ERRE BOURNE

PYHIMYS

REZZ

SANNI

SURF CURSE

TCHAMI

TOVE LO

YEBOYAH

ZHU