Postimerkkeily uudistuu: Sähköiset palvelut katkaisivat harrastajamäärien laskutrendin

Joensuun Postimerkkeilijät ry, yksi Suomen itäisimmistä postimerkkikerhoista, on perustettu vuonna 1949. Vuosituhannen vaihteen hiljaisemman jakson jälkeen seuran toiminta on viime vuosina jälleen voimakkaasti aktivoitunut. Joensuun Postimerkkeilijät ovat myös jalkautuneet suuren yleisön pariin ja järjestäneet mm. ”Filatelia tutuksi” -tapahtumia kirjastoissa sekä pienimuotoisia näyttelyitä. Aktiivisen toiminnan ansiosta seuran jäsenmäärä on kasvanut noin 40 prosentilla kolmessa vuodessa. Seuran kokoukset järjestetään joka kuukauden toinen tiistai Itä-Suomen liikuntaopiston tiloissa, Länsikatu 15.