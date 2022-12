Potilaiden etäseurannan yleistyminen vauhdittaa Medixinen kasvua – 5 miljoonan euron osakeanti merkittiin täyteen viikossa

Kestävä pinta, kestävä tuote – kemian alan kasvuyhtiö Optitune tuo lisävuosia kodin tuotteiden kestävyyteen 8.11.2022 10:36:26 EET | Tiedote

Suomalaisen kasvuyhtiön Optitunen kehittämä nanopinnoite tekee elektroniikasta ja kodin pinnoista entistä kestävämpiä. Tavoitteena on tehdä arjessa jatkuvasti tarvittavista tuotteista toimivampia ja tuoda lisävuosia tuotteiden käyttöön. Optitunella on parhaillaan meneillään osakeanti ja rahoituskierroksen kerättävistä varoista 3 miljoonaa euroa on suunniteltu käytettäväksi massatuotannon edellyttämiin investointeihin.