Potilasturvallisuus romahtamassa – valvontaviranomaisilla ei ole keinoja kriittisten tilanteiden turvaamiseen

Korona-aika ei ole vaikuttanut anniskelulupien määrään 8.3.2022 08:30:04 EET | Tiedote

Koronapandemia ei ole näkynyt alkoholin anniskelulupien määrässä. Vuoden 2021 lopussa Manner-Suomessa oli voimassa yhteensä 9 630 anniskelulupaa, mikä on 313 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa ennen korona-ajan alkua. Myös alkoholin ulosmyyntilupia on haettu anniskelupaikkoihin korona-aikana aiempaa enemmän, kun taas jatkoaikaravintoloiden määrä on vähentynyt. Elintarvikemyymälöiden yhteydessä olevien vähittäismyyntilupien määrä puolestaan on laskenut tasaisesti.