Potilasvahingoista yli 40 miljoonan euron kustannukset, seuraukset yhteiskunnalle moninkertaiset

Potilasturvallisuuden erityisosaaminen lääkärikunnassa kasvaa 13.3.2023

Potilasturvallisuus on oma erityisosaamisen alue, jonka osaajia ja kehittäjiä tarvitaan kaikkiin terveydenhuollon ammattiryhmiin. Ymmärrys potilasturvallisuuden puutteiden aiheuttamista miljardiluokan kustannuksista on lisääntynyt, ja tämä osaltaan luo painetta turvallisemman terveydenhuollon rakentamiseen. Suomessa potilasturvallisuustyö on aiemmin ollut pitkälti hoitajataustaisten ammattilaisten vetämää. He ovat tehneet erinomaista työtä, mutta myös lääkäreiden aktiivisempi osallistuminen turvallisuuden kehittämiseen ja johtamiseen on nähty tarpeelliseksi, kirjoittaa Maiju Welling blogissaan.