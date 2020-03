PPSHP:n infrapalvelujen johtajaksi Kari-Pekka Tampio

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) infrapalvelujen johtajaksi on valittu Kari-Pekka Tampio. Tällä hetkellä Tampio toimii OYS 2030 -uudistamisohjelman ohjelmajohtajana.

PPSHP: infrapalvelujen johtajan virkaa haki yhteensä 15 henkilöä. Haastatteluihin kutsuttiin viisi henkilöä ja soveltuvuusarviointeihin kolme.

Infrapalvelujen johtajan keskeisenä tehtävänä on luoda uusi toiminnallinen kokonaisuus, missä yhdistetään Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakentaminen ja tekniikan palvelut uudeksi infrapalvelujen kokonaisuudeksi. Infrapalvelujen vastuualueella tulee työskentelemään n. 135 henkilöä ja sen vuosibudjetti on n. 33 milj. euroa. Lähivuosien vuosittainen investointibudjetti on noin 150-200 milj. euroa.

Kari-Pekka Tampio on koulutukseltaan rakennusinsinööri (AMK) ja kauppatieteiden maisteri. Tampio on toiminut aikaisemmin teollisuuden projektinjohto- ja rakennuttamistehtävissä sekä asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävissä. OYS 2030 -ohjelman ohjelmajohtajana hän on toiminut vuodesta 2013 saakka.