Premiär för Toughest i Esbo, helgen 25-26 maj

Hinderbaneloppet Toughest har premiär i Noux, Esbo, helgen 25-26 maj. Tidigare har Toughest arrangerats på Norrvalla i Vörå, år 2018. I det loppet deltog dryga 1000 deltagare. Evenemanget i Esbo ordnas i idrottsinstitutet Solvallas omgivning.

- Banan i Solvalla präglas av naturområdets fina natur, många höjdmetrar och fina vattendrag, säger Mats Almqvist, idrottsproducent vid Folkhälsan.

Förra årets evenemang på Norrvalla gav mersmak och ett nytt intentionsavtal för två år framåt skrevs mellan Folkhälsan och Toughest hösten 2018.

- Vi hoppas att ännu fler deltagare ska upptäcka grenen, säger Joakim Träskelin, projektledare för Toughest i Finland och idrottsproducent vid Folkhälsan.

Toughest är en av de mest etablerade arrangörerna av hinderbenelopp i världen och har under de två senaste åren av den självständiga webbtjänsten Mud Run Guide blivit vald till ”bästa tour och bästa koncept i Europa”.

Huvudloppet på lördagen är ca 8 kilometer långt och innehåller över 40 hinder.

- Konceptet med ”fast lane”, ”normal lane” och straffrunda göra att målgruppen är bred då man kan anpassa hindren enligt egen kapacitet. I huvudloppet kan man välja att delta med eller utan tidtagning, säger Träskelin.

De som deltar utan tidtagning är med i Fun Run –klassen, där man själv väljer på vilket sätt man genomför banan och det finns därmed inga straffrundor.

- I tidtagningsklassen gör man straffrunda ifall man missar något hinder. Till de som vill tävla fungerar Toughest som kval till VM i alla åldersklasser och det finns även en utpräglad Elitklass och en Elite Challenge -klass för dem som vill kvala in i elitklassen.

För de som är under 18 år och vill delta i huvudloppet behövs tillstånd av vårdnadshavare. Förutom huvudloppet på lördagen ordnas familjeloppet Toughest Family på söndag.

- Toughest är stolta över familjeloppet och anser att de har det bästa konceptet världen över för barn i åldern 7-13 år. I familjeloppet genomförs en ca två kilometer lång bana med över 20 roliga och utmanande hinder.

Minst en vuxen ska delta och ansvara för barnens säkerhet. Inför familjeloppet byggs hindren om så att de ska vara barnanpassade och precis som i huvudloppet finns det olika svårighetsnivåer på många av hindren.

Banan på Solvalla är publikvänlig och har många av de största hindren samlade vid mål och startområdet som är en konstgräsplan.

Hinderbanelöpning kallas på engelska för OCR (Obstacle Course Race) och är just nu en av världens mest växande grenar. Toughest har även det största online träningsforumet i Skandinavien och har av Facebook blivit valda till Business Success Case med 1–2 miljoner besökare per vecka.

- I både USA och Europa har antalet utövare ökat till det dubbla under de två senaste åren. Grenen har över två miljoner utövare i Europa och fyra miljoner i USA.

Övriga orter som Toughest ordnas på under 2019 är Malmö, Stockholm, Umeå, Oslo, Göteborg och Köpenhamn.

I höst arrangeras Toughest på Norrvalla i Vörå, 17-18.8.2019. Tidigare i vår, i början av april arrangerades hinderbaneloppet Valhalla OCR på Norrvalla.





