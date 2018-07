Presidenttien tapaaminen vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen Helsingissä ja Vantaalla etenkin maanantaina 16. heinäkuuta 2018 – osa Helsingin on keskustasta suljettu ajoneuvoilta.

Helsingin poliisilaitoksen, Helsingin kaupungin ja Helsingin Seudun Liikenteen tiedote 14.7.2018

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen Helsingissä ja Vantaalla maanantaina 16. heinäkuuta 2018. Huomattavimpia vaikutukset ovat Presidentinlinnan ympäristössä ja Mannerheimintiellä.

Pääkaupunkiseudulla liikkuu vierailun aikana useita saattueita. Saattueet aiheuttavat liikenteeseen merkittäviä katkoksia erityisesti Helsingin keskustassa mutta myös Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan välisillä väylillä. Saattueiden liikkuessa reiteillä ei sallita muuta liikennettä.

Maanantaina Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä. (kartta) Ajo Eteläsatamaan tapahtuu eteläisen Helsingin kautta Tehtaankatua tai muita poliisin erikseen osoittamia reittejä pitkin. Esplanadit ja muutama keskustan katu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä sunnuntaina. (kartta)

Noin kello 11.30–20.00 Helsingin keskustan ajoneuvoliikenteessä on seuraavia poikkeusjärjestelyjä:

- osan ajasta Mannerheimintie on kokonaan suljettu, ja eri kohdissa Mannerheimintietä on pitkiä liikennekatkoksia,

- Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi on kokonaan suljettu muulta liikenteeltä,

- Aleksanterinkatu on kiinni väliltä Unioninkatu–Meritullinkatu,

- Pohjoisrannasta pääsee keskustaan Liisankadun kautta,

- Katajanokalle ja Katajanokalta pääsee ajamaan vain pohjoiskautta Meritullintoria ja Kanavakatua pitkin, ja

- Ullanlinnaan, Kaivopuistoon ja Olympiaterminaaliin pääsee vain lännen suunnasta

- Rajoitukset koskevat myös huoltoliikennettä

– Kyseessä ovat niin merkittävät liikennehaitat, että suosittelen lämpimästi välttämään autoilua keskustassa tai ainakin varaamaan siirtymisiin riittävästi aikaa. Vieraiden aikataulut voivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Se vaikuttaa liikenteeseen ja saattaa aiheuttaa pitkiä ja yllättäviä katkoksia eri puolilla Helsinkiä ja Vantaata, kertoo vt. poliisipäällikkö Heikki Kopperoinen Helsingin poliisilaitokselta.

– Toivon kaupunkilaisilta, yrittäjiltä ja Helsingissä vierailevilta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä poikkeusjärjestelyjen suhteen. Tämä on kuitenkin hieno mahdollisuus Helsingille ja Suomelle. Näytetään kaupunki parhaimmillaan ja annetaan Helsingistä positiivinen ja palveluhenkinen kuva, kannustaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Vierailu vaikuttaa liikennejärjestelyihin jo sunnuntaina esimerkiksi mielenilmausten vuoksi, mutta vaikutukset ovat pienemmät kuin varsinaisena vierailupäivänä maanantaina.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteessä on laajoja poikkeuksia sunnuntaina 15.7. ja maanantaina 16.7. Eniten häiriöitä ja pitkiä katkoja joukkoliikenteessä on maanantaina noin kello 11–20. Metro- ja lähijunaliikenne toimivat enimmäkseen normaalisti. Raitiovaunuliikenne on maanantaina ajoittain pysähdyksissä. Mannerheimintie on välillä suljettu, ja useilla busseilla on sulkujen aikana poikkeusreittejä.

Keskusta-alueella noin kymmenen kaupunkipyörätelinettä poistetaan käytöstä sunnuntain 15.7. ja maanantain 16.7. ajaksi. Asemille ei voi palauttaa eikä sieltä voi hakea kaupunkipyörää käyttöönsä.

Lisätietoa joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyistä näkee HSL:n sivuilta HSL.fi.

Muut liikennejärjestelyt

Vierailun aikana kaupungin alueella on normaalia laajemmat pysäyttämiskieltoalueet.

Näille alueille pysäköityjen ajoneuvojen siirtäminen aloitetaan viimeistään lauantai-iltana. Siirrot tehdään lähisiirtoina.

Vierailun vuoksi rajoitetaan myös vesiliikennettä. Presidentinlinnan edustalla ei sallita maanantaina yksityisiä veneitä. Kauppatorin toritoiminta on suljettu koko maanantain ajaksi, joten myös vesibussi- ja risteilylaiturit ovat poissa käytöstä. Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevän Suomenlinnan huoltolautan avulla. Suomenlinnaan ja Vallisaareen pääsee myös vesibussilla Hakaniemestä. Viikonlopun ajan vesiliikenne Kauppatorilta toimii normaalisti.

Finlandia-talo toimii presidenttien tapaamisen aikana mediakeskuksena. Pyöräliikenne siirtyy Finlandia-talon takaa kiertoreiteille Mannerheimintielle ja Töölönlahden puiston itäreunaan. Finlandia-talon ympäristössä rajoitetaan liikkumista.

Vierailua ennen ja sen aikana kannattaa seurata seuraavia nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia:

Helsingin poliisilaitos: www.twitter.com/helsinkipoliisi, www.poliisi.fi/helsinki, www.facebook.com/helsinginpoliisilaitos, www.instagram.com/helsinkipoliisi

Helsingin kaupunki: hel.fi

Twitter: @helviestinta @HelsinkiKymp

HSL: hsl.fi

Lisämateriaaleja sekä tiedote ruotsiksi ja englanniksi Helsingin kaupungin aineistopankissa noin kello 13:



http://aineistopankki.hel.fi/l/V7Vd_dLzz76F

Lisätiedot medialle:





Poliisi

Liikenne poliisin näkökulmasta: komisario Anne Hiltunen, puh. 0295 472 228

Helsingin poliisilaitoksen mediapuhelin presidenttien tapaamisen ajan: puh.0295 474 262

Helsingin kaupunki

Vaikutukset kaupunkilaisiin ja matkailijoihin (Helsingin kaupunki): vs. kansliapäällikkö Tommi Laitio, puh. 050 563 4950

Pormestarin haastattelupyynnöt: erityisavustaja Hanna Laine, puh. 040 504 4406, hanna.e.laine@hel.fi

HSL

päällikköpäivystäjä Petri Saari, puh. 050 559 1956

osastonjohtaja, toimitusjohtajan sijainen Ilmari Mäkinen, puh. 050 364 8772

viestinnän asiantuntija: Hanna Eriksson, puh. 050 3754134