PRESS INVITATION / MEDIAKUTSU: Mayor’s coronavirus situation info in English on 31. March at 5:30 pm / Pormestarin info koronavirustilanteesta 31.3. kello 17.30 englanniksi

Mayor Vapaavuori's info will cover the current coronavirus situation and responses in Helsinki. The live stream will be in English. / Pormestari Jan Vapaavuori kertoo suorassa lähetyksessä 31. maaliskuuta kello 17.30 ajankohtaista tietoa liittyen koronavirustilanteeseen Helsingissä. Lähetys toteutetaan englanninkielisenä.

The city recognizes that it is crucially important that everyone in Helsinki is able to stay informed, understand the impact of the current measures and get the updates they need to organize their life safely during these extraordinary times.



The live stream by the Mayor of Helsinki can be seen at the Helsinki channel video service and the City of Helsinki Facebook page.



Helsinki channel video service: helsinkikanava.fi

Live stream on Facebook: facebook.com/helsinginkaupunki

Media representatives are welcome to follow the Mayor’s Info in person at the Helsinki City Hall. Please register by e-mail to jukka.janonen@hel.fi or call +358 400 127 147.

Pormestarin info lähetetään suorana Helsinki-kanavalla www.helsinkikanava.fi.

Median edustajat ovat tervetulleita myös paikan päälle kaupungintalolle seuraamaan infoa.

Ilmoittautumiset: vs. viestintäpäällikkö Jukka Jänönen, s-posti: jukka.janonen@hel.fi, puh. +358 400 127 147.