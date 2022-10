Prinssi Harryn odotettu omaelämäkerta ilmestyy suomeksi tammikuussa 2023 Otavan kustantamana

Sussexin herttuan, prinssi Harryn muistelmateos Varamies (alkuteos Spare) julkaistaan maailmanlaajuisesti 10.1.2023. Painettu kirja ja e-kirja ilmestyvät suomeksi 31.1. ja äänikirja helmikuun alussa. Kirja julkaistaan lähes samanaikaisesti 16 kielellä ympäri maailmaa.

Varamies kuljettaa lukijan suoraan 1990-luvun koskettavimpiin hetkiin: kaksi nuorta prinssiä astelee äitinsä arkun perässä maailman seuratessa tilannetta murheellisena ja kauhuissaan. Kun prinsessa Diana haudattiin, miljardit ihmiset miettivät, miltä prinsseistä tuntui, mitä he ajattelivat ja miten heidän elämänsä sujuisi siitä eteenpäin.

Nyt prinssi Harry kertoo itse oman tarinansa.

Järkähtämättömän rehellisesti kirjoitettu Varamies on ohittamaton kirja täynnä oivalluksia, paljastuksia, itsetutkiskelua ja vaikeuksien kautta saavutettua viisautta rakkauden voimasta, joka voittaa surun.

Prinssi Harry haluaa tukea brittiläisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä Varamies-kirjasta saamallaan tuotolla. Sussexin herttua on lahjoittanut 1 500 000 dollaria Sentebale-järjestölle, jonka hän on perustanut yhdessä prinssi Seeison kanssa heidän molempien äitiensä muistoksi. Järjestö tukee lapsia ja nuoria, joiden elämää AIDS on vaikeuttanut Lesothossa ja Botswanassa. Prinssi Harry lahjoittaa myös WellChild-hyväntekeväisyysjärjestölle 300 000 puntaa. WellChild, joka on ollut hänen kuninkaallisessa suojeluksessaan viisitoista vuotta, tarjoaa vakavasti sairaille lapsille ja nuorille kotihoitoa sairaalan sijaan, kun se on mahdollista.

Varamies-kirjan englanninkielisen laitoksen kustantaa Pohjois-Amerikassa Random House U.S. ja Random House Canada. Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa sen kustantaa Penguin Random House UK:hon kuuluva Transworld ja Kanadassa Random House Canada. Kirja julkaistaan myös käännöksenä 14 muulla kielellä, muun muassa: ESPANJAKSI Plaza & Janés/Penguin Random House Grupo Editorial, SAKSAKSI Penguin Verlag/Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, PORTUGALIKSI (BRASILIA) Objetiva/Grupo Companhia das Letras, PORTUGALIKSI (PORTUGALI) Objectiva/Penguin Random House Grupo Editorial, KIINAKSI Penguin Random House China, TANSKAKSI PolitikensForlag, HOLLANNIKSI Overamstel-konserniin kuuluva Hollands Diep, RANSKAKSI Éditions Fayard, KREIKAKSI Pedio Books, UNKARIKSI Corvina Books, ITALIAKSI Mondadori, PUOLAKSI Wydawnictwo Marginesy, ROMANIAKSI Nemira Publishing House ja RUOTSIKSI Albert Bonniers Förlag.

Prinssi Harry, Sussexin herttua, on aviomies, isä, sotaveteraani, henkisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien puolestapuhuja sekä ympäristönsuojelija. Hän asuu Kalifornian Santa Barbarassa perheensä ja kolmen koiransa kanssa.

VARAMIES

Otava

31.1.2023

Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana ja äänikirjana.

Kannen suunnittelu: Christopher Brand

Kannen kuva: Ramona Rosales

