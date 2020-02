Prinssi Rohkea ja Erämaan Rotat esiintyy pääkirjaston Draama-salissa torstaina 27.2.

Wasa Stationille yli miljoonan euron alkurahoitus ministeriöltä 18.2.2020 10:06:39 EET | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1,14 miljoonan euron avustuksen Vaasan kaupungille musiikki- ja kongressitalon rakentamista varten. Avustus on vuodelle 2020. Vaasan kaupungin teknisen toimen johtaja Markku Järvelä kertoo avustuksen olevan odotetun mukainen. – Rahoituspäätös tuo luottoa hankkeen käynnistämiseen tänä vuonna, Järvelä kommentoi. Wasa Station -hankkeelle on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusohjelmassa määritelty kolmen miljoonan euron kokonaisrahoitus aiempina vuosina. – Haluamme käydä ministeriön kanssa vielä keskustelua kokonaissummasta. Meidän näkemyksemme mukaan ministeriön rahoitusosuus hankkeelle tulisi olla vähintään 10% hankkeen kustannuksista eli 4,7 miljoonaa euroa. Siinä keskustelussa voimme tuoda esiin uutena seikkana Ylen päätöksen sijoittua kortteliin, mikä takaa musiikki- ja kongressitilojen tuotannolle aiempaa laajemman vähintäänkin valtakunnallisen näkyvyyden, Järvelä sanoo.