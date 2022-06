Prisma Forssan ravintolamaailma sai kasvojenkohotuksen

Uudistettu arkiherkuttelijan paratiisi avautui tänään perjantaina 17. kesäkuuta. Ravintolamaailma on nyt moderni, raikas ja monipuolinen kokonaisuus. Monipuolinen ravintolamaailma vastaa asiakkaiden kulutusmieltymyksiin nopeudella, viihtyvyydellä ja valikoiman runsaudella.



– Paikan ilme ja palvelut haluttiin uudistaa vastaamaan asiakkaidemme toiveita ja tarpeita. Remontti toi paljon fiilistä ja tunnelmallisuutta ravintolamaailmaan, kehittäen näin asiakaskokemusta. Koko visuaalinen ilme uudistui, mutta myös vanhaa ja uutta on yhdistetty – olemme tarkkoja kierrätyksestä ja hyödynsimme vanhasta kaiken sen, mitä oli hyödynnettävissä, toteaa ryhmäpäällikkö Sanna Huovi Hämeenmaalta.



Uudistettu ravintolamaailma palvelee monipuolisesti kaikkia Prisma-keskuksen asiakkaita: Prismassa yhdistyvät ketterä shoppailu ja elämykselliset herkut.



Tunnelmaa hypermarketin sydämessä



Uudistuksen näkyvin muutos on ravintolamaailmassa vallitseva tunnelma.



– Suurin muutos on ehdottomasti asiakkaille välittyvä tunnelmallisuus – olemme tuoneet paljon viherkasveja, maanläheisiä värejä sekä puumateriaaleja luomaan viihtyvyyttä ja uudenlaista fiilistä, Sanna iloitsee.



Prisma Cafén uudistetulta listalta löytyy muun muassa laaja erikoiskahvivalikoima ja lisäksi à la carten valikoima uudistui. Uutuutena Forssaan saatiin myös kattava jälkiruokasirkus, jossa saa syödä niin jäätelöä, pannukakkua, irtokarkkeja kuin popcorniakin mielensä mukaan.



– Nyt asiakkaat voivat nauttia uusia herkkuja yhä viihtyisämmin erilaisissa asiakaspaikoissamme, kuten loosseissa, Sanna hymyilee.

Asiakkaat sekä ravintolamaailman henkilökunta ovat olleet innoissaan tänään paljastuneesta remontin lopputuloksesta.



– Kaikki ovat olleet aivan fiiliksissä uudesta ravintolasta! Tänään heti kun avasimme ovet, saimme paljon asiakkaita ja positiivista palautetta. Myös eräs työntekijä saapui kesken kesälomansa tänne, kun oli niin tohkeissaan uudistuneesta työympäristöstä. Täällä työskentelee iloinen ja onnellinen loistoporukka, joka on kyllä remonttinsa ansainnut, Sanna kiteyttää.