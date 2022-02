Prisma Hollolaan avautuu ruoan verkkokaupan noutopiste

Prisma Hollolan ruoan verkkokaupassa ruokaostokset valikoidaan ostoskoriin ja maksetaan verkossa, jonka jälkeen ne noudetaan valittuna ajankohtana Prisman noutopisteeltä. Ruoan verkkokaupasta saa tilattua lähes koko Prisman ruokavalikoiman sekä valikoituja käyttötavaratuotteita.

– S-ryhmällä ei aiemmin ole ollut Hollolassa tällaista palvelua, joten olemme tosi iloisia, että nyt asiakkaidemme toiveisiin on voitu Prismassa vastata, toteaa Prisma Hollolan prismajohtaja Satu Piiroinen.

Prisma Hollolan ruoan verkkokauppa toimii osana s-kaupat.fi palvelua. Verkosta tilatut tuotteet ovat saman hintaisia kuin Prisman hyllyssä ja Bonusta kertyy koko tilauksesta. Tuotteiden keräilystä syntyviä kuluja katetaan 7,90 euron suuruisella keräilymaksulla. Ostokset voi noutaa itse määrittelemänsä, tunnin pituisen aikaikkunan puitteissa. Noutoaika on maanantaista lauantaihin 9–20. Asiakkaalle lähtee tekstiviestillä koodi, jolla noutolokeron saa auki.

– Palvelu on tosi näppärä. Omasta kokemuksesta tiedän, miten kätevää ostokset on tilata vaikka kotisohvalta käsin ennen nukkumaanmenoa, ja noutaa ne esimerkiksi vuorokautta myöhemmin, Piiroinen vinkkaa.

Entistäkin monipuolisempaa palvelua

Uutta palvelua pääsee käyttämään 21.2. alkaen osoitteessa s-kaupat.fi.

– Sen jälkeen, kun on tehnyt tilauksen verkkokaupassa, voi ostokset noutaa valittuna ajankohtana Prisma Hollolan noutopisteeltä, joka sijaitsee heti liukuportaiden yläpäässä. Ostokset onkin tosi helppoa noutaa esimerkiksi parkkihallin kautta, Piiroinen kertoo.

Kerätyt tuotteet valitaan tarkasti ja niissä kiinnitetään erityistä huomiota laatuun ja tuoreuteen. Tuotteet säilytetään asianmukaisesti ja viileässä säilytettäville tuotteille ja pakasteille on omat noutolokeronsa. Prisma Hollolan uudella ruoan verkkokaupalla on ollut paikallisesti työllistävä vaikutus, ja tämän lisäksi henkilökunnan työnkuva on tullut entistä monipuolisemmaksi.

– Verkkokaupan avautuminen on mielenkiintoinen juttu koko henkilökunnallemme. Olemme odottaneet innolla, että saamme oman noutopisteen tänne Prisma Hollolaan. Jos palvelu ei ole ennestään tuttu, niin suosittelemme lämpimästi kokeilemaan sitä. Kehitämme palveluitamme aina asiakkaitamme varten, Piiroinen toteaa.

Lisätietoja:

Osuuskauppa Hämeenmaa, prismajohtaja Satu Piiroinen, 050 4322801

S-kaupat.fi kokoaa alleen kaikki S-ryhmän yli 1000 päivittäistavarakaupan toimipaikkaa, joista tällä hetkellä yli 200 tarjoaa ruoan verkkokaupan palveluita. S-kaupat.fi-palveluun voi tutustua osoitteessa www.s-kaupat.fi tai S-kaupat-sovelluksen voi ladata älypuhelimeen omasta sovelluskaupasta.