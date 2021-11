Prisma Kaaren kattava remontti valmistui – uudistettu savustamo ja ravintolat viimeistelevät muodonmuutoksen ja nostavat hypermarkettien rimaa Suomessa

Prisma Kaaressa alkuvuodesta aloitettu laajamittainen remontti on tullut päätökseen. Kuluneen vuoden aikana kysyntää huomattavasti kasvattaneiden uusien pyöräily- ja retkeilyosastojen lisäksi merkittävän uudistuksen on kokenut nyt ruokakaupan puoli. Ruokakauppaan tuodut uniikit elementit, kuten omat ravintolat, tuovat päivittäisasiointiin kauppahallimaista tunnelmaa.

Uusilla ruokapalveluilla vastataan asiakkaiden kysyntään ja laajennetaan kaupan sisällä tarjottavan ruuan valikoimaa jatkuvasti kasvaneeseen grocerant-trendiin mukautuen.

Myymälään avattujen ravintoloiden ruoka-annoksia voi nauttia niin ravintolamiljöössä kaupan sisällä kuin suoraan kaupan hyllyiltä kotiin ostettuina. Anniskeluoikeudella varustetussa ravintolamaailmassa palvelee muun muassa Kaaren Prismaan varta vasten konseptoitu kahvila-ravintola Kaffepuoti, jossa myymälässä kulttiaseman saavuttaneet patongit nostetaan ansaitusti osaksi sen valikoimaa uusien lanseerattavien tuotteiden rinnalla. Legendaarisena erikoisuutena on lisäksi reilun vuosikymmenen tauon jälkeen avattu napolipizzaan erikoistuvana ravintolana paluun tekevä Papá Giovanni.

–HOK-Elannon lippulaivamyymälänä ravintolamaailman trendit, kuten grocerant-ilmiö näkyy nyt Kaaren myymälässä entistäkin erityislaatuisempana. Ruokakaupan uudistuksessa olemme panostaneet vahvasti tuoreuteen, paikallisuuteen, elämyksellisyyteen ja osaamiseen. Pelkästään uusittuun ruokatoriin on rekrytoitu yli kymmenen uutta työntekijää, kuten uusiin palvelurooleihin nimettyjä ruokamestareita, ja koko ruokakauppaan rekrytoidaan vielä vähintään saman verran lisää, kertoo Prisma Kaaren johtaja Ilkka Riiali.

Päivittäistavarapuolelle uutuutena on avattu lisäksi oma kukkakauppa, joka tarjoaa asiakkaille nyt ensimmäistä kertaa ammattifloristien tarjoamia kukkien sidontapalveluja.

Verkkokauppa ja vastuullisuus huomioitu osana kokonaisuudistusta

Koko S-ryhmän ruoan verkkokauppaa kehitetään laajalla rintamalla, jossa Prisma Kaarella on laajimman tuotevalikoiman omaavana keskeinen rooli. Myymälän toimitiloissa sijaitsevat verkkokaupan varastotilat uudistettiin remontin yhteydessä mahdollistamaan vielä nykyistäkin suurempi volyymi. Kaaren verkkokauppa palvelee jo uudessa S-kaupat.fi -osoitteessa, joka tulee myöhemmin kokoamaan yhteen kaikki S-ryhmän ruoan verkkokaupan myymälät ja palvelut. Uudistukset tukevat S-ryhmän tavoitetta olla ruoan verkkokaupan markkinajohtaja Suomessa.

Osana vastuullisuustavoitteita uusittiin puolestaan kaikki myymälän kylmälaitteet ja niiden sydän, hiilidioksidia kylmäaineenaan käyttävä kylmälaitos. Tämän myötä saatujen energiasäästöjen lisäksi myös toiminnasta aiheutuvat päästöt vähenevät. Tehty kylmälaitosinvestointi on yksi HOK-Elannon merkittävimmistä, mikä Kaaren suurusluokan kohdalla tarkoitti noin kahta miljoonaa euroa.

–Toteutettu kylmäremontti vähentää merkittävällä tavalla myymälän sähkönkulutusta, arviolta noin 500 MWh eli noin 26 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuisen sähkönkulutuksen verran. Käyttämämme sähkö on päästötöntä, uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä. Kiinteistössä ollaan lisäksi toteuttamassa vielä hanke, jossa Prisman kylmälaitteiden tuottama lämpö ohjataan kiinteistön käyttöön, Riiali kertoo.

Uudistuksella vaikutuksia toimialalle valtakunnallisesti

HOK-Elannon ensisijaisena tehtävänä on tuottaa etuja ja palveluita asiakasomistajille. Prisma Kaaressa toteutetun uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sen asemaa Suomen suurimpana hypermarkettina, joka palvelee entistä laajempaa yleisöä. Asiakkaat pääsevät nyt ensimmäisten joukossa hyödyntämään ja kokemaan uudistuneen hypermarketin palvelutarjontaa, joka löytyy vain Prisma Kaaresta. Uudistus konkretisoi suuntaa, johon koko toimiala on liikkumassa ja uudistuksen mukanaan tuomia palvelukokonaisuuksia voidaan nähdä myöhemmin myös muissa Prismoissa.

–Pystymme nyt palvelemaan entistä paremmin asiakkaitamme eri kosketuspisteissä päivittäis- ja käyttötavarakaupan lisäksi ravintolamaailman, kukkakaupan ja pyörähuollon kaltaisilla palveluilla. Vaikutusalueemme läpi pääkaupunkiseudun on jo nyt merkittävä, mutta uudistuksessa hypermarketille luotujen ainutlaatuisten palvelukokonaisuuksien myötä uskon, että meille tullaan jatkossa entistäkin kauempaa ylivoimaisen tarjooman ansiosta, iloitsee Riiali.

Prisma Kaaren historiaa: