Prismoista saa kertakäyttöisiä kasvomaskeja jo nyt – tarjonta laajenee lähiviikkoina

Virpi Viinikainen S-ryhmään käyttötavarakaupan johtajaksi 15.5.2020

KTM Virpi Viinikainen on nimitetty SOK:lle käyttötavarakaupan johtajaksi 1.9.2020 alkaen. Virpi on toiminut aiemmin Clas Ohlson Oy:n toimitusjohtajana ja sitä ennen Kesko Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä. ”Virpillä on monipuolinen kokemus vähittäiskaupasta ja erityisesti käyttötavarakaupasta, eri näkökulmista. Hänellä on erinomaiset edellytykset johtaa Prisma-ketjun käyttötavarakauppaa sekä S-ryhmän rautakauppaa”, kenttäjohtaja Arttu Laine SOK:lta sanoo. ”Odotan tehtävän alkamista innolla. Hieno työ tähän saakka ja S-ryhmän tahto panostaa asiakaskokemukseen, digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen luovat pitävän pohjan seuraavan vaiheen rakentamiselle S-ryhmän käyttötavarakaupassa”, Virpi Viinikainen toteaa. Lisätietoja: Arttu Laine, kenttäjohtaja, SOK, puh. 010 76 81011