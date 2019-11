Privanet vastaa Mash Group Oyj:tä koskeviin väitteisiin

Privanet Group Oyj toteaa Mash Group Oyj:n taloudellisesta tilanteesta julkisuudessa esitetyistä tiedoista, ettei se voi ottaa kantaa kyseisen yhtiön sisäiseen tilanteeseen. Mashin esittämä velkojen konversiotarjous on edelleen käynnissä ja mahdollisesta yrityssaneerauksesta päättävä yhtiökokous ovat vasta edessä, joten Mashin tilanteella spekulointi on tällä hetkellä ennenaikaista.



Lehdistössä on esitetty virheellisiä väitteitä Privanetin ja Mashin välisistä eturistiriidoista koskien Mashin liikkeeseenlaskemien arvopapereiden markkinointia. Privanet toteaa, että tiedot sen suurimmista osakkeenomistajista ovat julkista tietoa ja on esitetty yhtiön vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa sekä kuukausittain päivitettynä yhtiön verkkosivuilla, kuten myös tiedot yhtiön hallituksen jäsenistä sekä heidän riippumattomuudesta suhteessa yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin. Lisäksi Privanet on raportoinut yhtiöiden väliset sidonnaisuudet ja omistussuhteet Finanssivalvonnalle asianmukaisesti. Mashin osalta yhtiön liikkeeseenlaskemien joukkovelkakirjojen myyntimateriaaleihin on ollut sisällytettynä yhtiön vuosikertomus, jossa on mainittu, että Privanet Group Oyj on Mashin osakkuusyhtiö. Lisäksi Privanet on avoimesti kertonut asiakkailleen omasta taseestaan myytyjen arvopapereiden osalta, että kauppojen vastapuolena toimii Privanetin konserni- tai lähipiiriyhtiö.



Privanet Group Oyj toteaa, ettei sen hallitus ole osallistunut Mashiin liittyvien asioiden käsittelyyn Privanetissa millään tavalla. Hallitus ei ole käsitellyt kaupankäyntiä Mashin arvopapereilla, vaan yhtiön prosessit ovat toimineet samoin kuin muidenkin sijoituskohteiden kohdalla esteellisyysnäkökohdat huomioiden. Privanet huomauttaa, että se on välittänyt Mashin ulkona olevista joukkovelkakirjalainoista noin kymmenen prosenttia. Loppuosan lainoista ovat Privanetin käsityksen mukaan välittäneet muut suomalaiset arvopaperinvälittäjät.