ProCom palkitsi Kirjolla -dokumenttisarjan vuoden viestintätekona

Vuoden viestintätekona palkittu Kirjolla-tv-dokumenttisarja on lisännyt ansiokkaasti tietoisuutta autismin kirjosta ja ymmärrystä autistien elämästä. Neljän nuoren aikuisen arkea seuraava seurantadokumentti on osoittanut, kuinka erilaisuus on myös elämää rikastuttava asia. Ylen tilaama ja Fremantle Finlandin tuottama Kirjolla on palkintotuomariston mukaan muuttanut ihmisten näkemyksiä autismista ja avannut yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi työelämän asenteista. Samalla se on tarjonnut mahdollisuuden muutokseen.

Vuoden viestintäammattilaiseksi valittiin Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen. Tampere on kolmatta vuotta Suomen vetovoimaisin kaupunki ja se on tälläkin hetkellä monien kiinnostavien tapahtumien keskuspaikkana. Yksi Tampereen ihmeen tekijöistä on tapahtumapäällikkö, joka tekee aktiivista mediaviestintää ja on toimittajien mielestä sujuvasti tavoitettavissa, palveluhenkinen ja selkeä. Saarteisella on laajat verkostot ja hän tietää Tampereen tapahtumista käytännössä kaiken.

Vuoden johtajana palkittu Tim Sparv on palkintotuomariston mielestä esimerkillinen johtaja. Hän tuo arvonsa esille ja ottaa kantaa, vaikka näkemykset olisivat valtavirran vastaisia. Sparv on kolumneissaan ja haastatteluissaan nostanut rohkeasti esille urheilumaailman epäkohtia. Sosiaalisen median kanavissaan hän tavoittaa myös yleisöjä, jotka eivät seuraa perinteistä mediaa. Huuhkajien entisenä kapteenina Sparv on aina johtanut esimerkillään, ja hän tekee, kuten kirjoittaa, riskejä kaihtamatta.

ProCom palkitsee vuosittain ansioituneita viestintätekoja ja tekijöitä. Ehdotukset palkittaviksi kerätään avoimesti verkossa ProComin jäsenistöltä ja muilta viestintäammattilaisilta. Lopullisen valinnan tekee joka vuosi vaihtuva tuomaristo. Tänä vuonna tuomaristoon kuuluivat viestintäammattilainen Atte Palomäki, vuonna 2022 vuoden johtajana palkittu Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen, Suomen Kuvalehden päätoimittaja Matti Kalliokoski, DENin markkinointi- ja viestintäjohtaja ja ProComin hallituksen puheenjohtaja Maria Mroue sekä ProComin toimitusjohtaja Jarno Forssell.