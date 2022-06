ProCom palkitsi pakotteisiin osallistuneet yritykset ja kolme asiantuntijaa

Vuoden viestijäksi valittiin kyberturvallisuuden asiantuntija, dosentti Jarno Limnéll. Aalto-yliopiston työelämäprofessori Limnéll on vuosikymmenen ajan kouluttanut kyberturvallisuuskysymyksiä sekä opiskelijoille että erilaisille organisaatioille. Sota Ukrainassa ja siihen liittyvä turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa on entisestään nostanut hänen asiantuntemuksensa merkitystä. Limnéll antaa osaamistaan myös kansainväliseen käyttöön. Hän on esimerkillinen asiantuntijaviestijä ja aktiivinen mielipidejohtaja sosiaalisessa mediassa.

Vuoden johtajaksi nimitettiin Turun piispa Mari Leppänen. Tuomariston mukaan hän on karismaattinen ja tinkimätön suvaitsevamman hengellisen kulttuurin edistäjä maassamme. Mari Leppäsessä yhdistyy sekä teologin harras näkemyksellisyys että ripeästi asioihin tarttuva käytännönläheisyys. Folkloristina hän osaa käyttää tarinankerrontaa vaikuttamistyössään. Piispa Leppäsen inhimillisyys ja läsnäolo tulevat esiin myös sosiaalisessa mediassa. Vaikka piispa Leppänen on naispappeuden hyväksymistä edistäessään joutunut henkilökohtaisesti eristyksiin hengellisen yhteisönsä vanhoillislestadiolaisuuden ulkopuolelle, hän on määrätietoisesti jatkanut työtään oikeudenmukaisemman ja vapaamielisemmän kirkon puolestapuhujana.

Elämäntyöpalkinto myönnettiin ProComin pitkäaikaiselle, nyt tehtävänsä jättävälle toimitusjohtajalle, FT ja dosentti Elina Melginille. Hän on toiminut koko viestintäalan kehittäjänä ja edustajana puolet työelämästään. Tehtävässään hän on ollut näkemyksellinen ja vastuullinen ja edustanut koko alaa esimerkillisesti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Elinan näkemyksellisyys on tullut esiin muun muassa hänen kyvyssään ennakoida viestinnän eettisten kysymysten merkityksen kasvua niin Suomessa kuin Euroopassakin.

ProComin kunniamaininta menee Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin -kirjalle ja sen kirjoittajille Pipsa Lotta Marjamäelle ja Jenni Vuoriolle. Jenni Vuorio on Nobina oy:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja. Pipsa Lotta Marjamäki on työskennellyt pitkään Kelan viestintäjohtajana ja toimii parhaillaan ohjelmajohtajana Kelan palvelutoiminnan kehittämisessä. Kirja toimii käytännönläheisenä työkaluna viestinnän johtamiseen, minkä vuoksi se on otettu innostuneesti vastaan alalla. Kirjassa esitelty viestinnän johtamisen timantti on ollut monessa koulutustapahtumassa esittelyssä kuluneen vuoden aikana. Havainnollinen ja case-pohjainen teos auttaa myös yritysjohtoa ymmärtämään viestinnän johtamisen kysymyksiä.

Vuoden 2022 viestintäpalkinnot jaettiin ProCom-päivän yhteydessä 2.6.2022.

Viestintäpalkintoehdotukset kerättiin ProComin jäsenistöltä. Lopullisen valinnan teki tuomaristo, johon kuuluivat viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen (Paulig), markkinoinnin, viestinnän ja vastuullisuuden johtaja Päivi Anttikoski (SOK), viestintäjohtaja Mikko Koivumaa (ulkoministeriö), dosentti Salla-Maaria Laaksonen (Helsingin yliopisto) ja toimitusjohtaja Elina Melgin ProComista (ei osallistunut Elämäntyöpalkinnon valintaan).