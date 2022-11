Professori Hannu Salmen "Tunteiden palo – Turku liekeissä 1827" on tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas

Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmen tietokirja “Tunteiden palo. Turku liekeissä 1827” on elävästi kirjoitettu tosikertomus historiallisesta suuronnettomuudesta. Kirja on ensimmäinen kattava tietoteos Turun palosta liki sataan vuoteen, ja kaikkien aikojen ensimmäinen, joka keskittyy palon kokeneiden ihmisten kokemuksiin ja tunteisiin.

Syyskuun 4. päivänä 1827 Turussa valloilleen päässyt tulimyrsky oli historian taitekohta ja aikalaisille ennennäkemätön järkytys. Hannu Salmen kirja tempaisee lukijan aikamatkalle suurpalon kauhujen keskelle.

Teos keskittyy Turun palon kokeneiden ihmisten kohtaloihin. Se kuvaa epätoivoa ja menetyksen musertavuutta mutta myös myötätuntoa ja auttamishalua onnettomuuden hetkellä. Kirja pohtii erityisesti kysymystä syyllisyydestä ja sitä, miten palon muisto elää yhä.

“Olen tässä kirjassa halunnut kuvata tapahtumien rinnalla kauhun hetkiä, alakulon tunteita, syyllisyyttä, ahneutta, surua ja myötätuntoa. Millaisia olivat palon syttymistä edeltävät hetket, millaista katastrofin aiheuttama sekasorto tulimyrskyn riepottelemassa kaupungissa ja millaista ankea herääminen raunioiden keskellä”, Salmi kertoo.

Lähteenä professori Hannu Salmi on käyttänyt kirjeitä, päiväkirjoja, muistelmia, karttoja, kuvia, sanoma- ja aikakauslehtiä, arkkiveisuja ja runoja.

Hannu Salmi on kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa. Hän on julkaissut muun muassa suudelman kulttuurihistoriaa käsittelevän teoksen sekä useita kirjoja elokuvahistoriasta. Hän on ollut myös aiemmin Tieto-Finlandia-ehdokkaana teoksella Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria (2016), jonka hän on toimittanut yhdessä Marjo Kaartisen ja Marja Tuomisen kanssa.

Tunteiden palo on ilmestynyt painettuna, e-kirjana sekä Kirsti Valveen lukemana äänikirjana. Teos ilmestyi elokuussa 2022.

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle yleistajuiselle tietokirjalle, jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen tietokirjallisuuteen. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Tieto-Finlandian ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi viestintäyrittäjä Suna Vuori sekä jäseninä toimittaja Petter Lindberg ja viestintäalan yrittäjä Riitta Pollari. Voittajan valitsee ylilääkäri Hanna Nohynek. Voittaja julkistetaan 1.12. klo 19 alkavassa tilaisuudessa.

