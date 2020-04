Professori Pentti Arajärvi Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n puheenjohtajaksi

Professori ja kaupunginvaltuutettu Pentti Arajärvi valittiin 23.4.2020 Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on pitkään toiminut MIELI Suomen mielenterveysseura ry:n liittohallituksen puheenjohtajana.

”Uusi tehtäväni Pro Lapinlahden puheenjohtajana alkaa hektisessä vaiheessa, kun Lapinlahdesta ollaan tekemässä suuria päätöksiä. Sekä yhdistyksen että oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että Lapinlahden kulttuuriperintöä tulee vaalia arvostavalla tavalla, onhan se valtakunnallisestikin merkittävä kulttuuriperintökohde ja mielenterveyden symboli”, toteaa Pentti Arajärvi.

”Lisäksi kaupunkilaiset ovat ottaneet alueen ja sen toiminnan aidosti omakseen kun Lapinlahti sairaalavuosien jälkeen on avautunut kaupunkilaisille. Se on herkkä ympäristö tuhansine tarinoineen. Aluetta on vain murto-osa alkuperäisestä jäljellä, vaalitaan sitä”, muistuttaa Pentti Arajärvi.

Pro Lapinlahti -yhdistyksen toiminnanjohtajana on aloittanut Nonni Mäkikärki ja toimintakoordinaattorina Katja Liuksiala 7 vuoden puheenjohtajakauden jälkeen.

Yhdistys on ollut synnyttämässä Lapinlahden Lähdettä, kaikille avointa mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskusta ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta käsittelee tiistaina 28.4.20 paljon kohua herättänyttä Lapinlahden rakentamista, joka saattaa johtaa alueen myymiseen kiinteistötoimija NREP Oy:lle. Arvioiden mukaan tämä muuttaa alueen luonnetta ratkaisevasti.