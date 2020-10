Professorit Bengt Holmström ja Torben Andersen keskustelevat taloustilanteesta koronan jälkeen

Suomi ja Tanska ovat toistaiseksi onnistuneet välttämään laajamittaisen koronaviruskatastrofin.

Sairaanhoito toimii, ja vaikka talous on kärsinyt, on tilanne huomattavasti Espanjan ja Ison-Britannian kaltaisia maita parempi.

Miten tästä eteenpäin? Mitä Suomi ja Tanska voivat oppia toisiltaan? Keskustelijoina Nobel-palkittu MIT:n taloustieteen Paul A. Samuelson -emeritusprofessori Bengt Holmström ja maineikkaan Århusin yliopiston taloustieteen professori Torben M. Andersen Tanskasta.

Aika: 26.10.2020 klo 16–17

Paikka: videopalvelu Zoom

”Bengt Holmström ja Torben Andersen ovat kansainvälisesti arvostettuja ekonomeja. Holmström on suomalaisyleisölle luonnollisesti tutumpi, mutta myös Andersen on saanut Pohjoismaissa tunnustusta poliittisten järjestöjen neuvonantajana. Hän on sekä Suomen Talouspolitiikan arviointineuvoston että Ruotsin Finanspolitiska rådetin entinen jäsen. Tällä hetkellä Andersen myös arvioi suomalaista eläkejärjestelmää Eläketurvakeskuksen toimeksiannosta”, kertoo Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Keskustelu käydään englanniksi ja toteutetaan verkossa. Moderaattorina toimii Tanskassa asuva toimittaja ja kirjailija Annukka Oksanen.

Webinaarin järjestävät Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto ja Hanasaari yhteistyönä.

Kuva: Holmström (MIT Economics/L. Barry Hetherington), Andersen (Lars Kruse, AU Foto)

