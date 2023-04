Proforest antaa läpileikkaavan katsauksen siitä, miten metsä- ja konealalla Suomessa juuri nyt menee

Metsäteollisuus on aina ollut Suomen valttikortti ja puu tulevaisuuden materiaali, joten alan tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa – varsinkaan nyt, kun omavaraisuuden merkitys on kasvanut. Hyvinvoiva metsäala tarvitsee taustalleen huippuosaajia, laadukkaan konekannan ja kestävään tuotantoon tähtääviä ratkaisuja. Proforest on paikka vahvistaa alan monipuolista verkostoa, mikä tuo taloudellisia ja tuotannollisia hyötyjä kaikenkokoisille toimijoille sekä koko Suomelle.

Messuilla on mainio tilaisuus nähdä Suomen suurimmat metsä- ja konealan toimijat yhdessä paikassa. Tapahtumaan on ilmoittaunut tähän mennessä jo yli 170 näytteilleasettajaa. Joukossa ovat mm. John Deere Forestry Oy, Komatsu Forest Oy, Ponsse Oyj ja Scania Suomi Oy. Kaikki näytteilleasettajat löydät Proforestin nettisivuilta. Näytteilleasettajat esittelevät tuotteitaan, palveluitaan sekä järjestävät työnäytöksiä, joissa raskasta kalustoa ja työvälineitä voi nähdä toiminnassa. Messuosastoilla on paikalla myös yrityksen edustajia kertomassa yritysten tuotteista, palveluista ja innovaatioista.

Lavaohjelma pureutuu metsä- ja konealan ajankohtaisiin aiheisiin

Proforestissa nähdään tänä vuonna ensimmäistä kertaa lavaohjelmaa, joka koostuu metsä- ja konealan ajankohtaisista puheenaiheista. Maaseudun Tulevaisuus -lavan ohjelmassa on luvassa paneelikeskusteluja, ja puhujina on alan ammattilaisia ja vaikutusvaltaisia nimiä.

Esimerkiksi perjantaina 12.5. klo 10 lavalla keskustellaan Suomessa aina puhututtavasta aiheesta, metsäpolitiikasta. Paneelikeskustelusta odotetaan erittäin mielenkiintoista, sillä keskustelijoina ovat Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen ja kansanedustaja Antti Kangas. Katainen on aktiivinen suomalaisten metsien ja metsänomistajien puolustaja sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäsen. Kangas on sieviläinen maanviljelijä ja yrittäjä. Kangas valittiin eduskuntaan huhtikuun vaaleissa suurella äänimäärällä, ja hän on tunnetusti myös aktiivinen maaseudun ja metsien puolustaja. Paneelikeskustelua johtaa Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. MTK:n näkemyksiä paneeliin tuo itseoikeutetusti Juha Marttila, MTK:n puheenjohtaja.

Paneelikeskustelujen teemat:

Perjantai 12.5.

Klo 10 Metsäpolitiikka, puheenjohtajana Jouni Kemppainen, päätoimittaja, Maaseudun Tulevaisuus.

Klo 13 Tuulivoima ja siirtolinjat, puheenjohtajana Mikko Tiirola, Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK.

Klo 14 Onko suometsillä tulevaisuutta?, puheenjohtajna Mikko Tiirola.

Lauantai 13.5.

Klo 10 Puukaupan näkymät, puheenjohtajana Mikko Tiirola.

Klo 11 Koneurakointi, puheenjohtajana Eemeli Linna, päätoimittaja, Koneviesti.

Klo 13 Koneenvalmistajat, puheenjohtajana Eemeli Linna.

Tarkemman ohjelman ja paneeleihin osallistuvien henkilöiden nimet löydät tapahtuman nettisivuilta osoitteesta:https://proforest.expomark.fi/lavaohjelma/

Akkreditoidu mukaan messuille!

Proforest-messuille akkreditoidaan toimittajia, kuvaajia ja toimituksen muita työntekijöitä. Akkreditointi edellyttää voimassa olevaa Journalistiliiton jäsenkorttia tai vastaavaa todistetta siitä, että olet median edustaja ja työtehtävissä messuilla – otathan kortin tai todistuksen mukaan messuille saapuessasi. Voit akkreditoitua ennakkoon tai tapahtuman aukioloaikoina messutoimistossa, josta saat median kulkuluvan. Emme lähetä kulkulupia sähköpostilla. Akkreditoidu ennakkoon tästä.

Akkreditoiduilta median edustajilta edellytämme Journalistin ohjeiden noudattamista. Muistathan kuvatessasi kunnioittaa messuvieraidemme yksityisyyttä. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus kieltää kuvaaminen joissain ohjelmissa ja tilanteissa, esimerkiksi esiintyjän pyynnöstä. Tiedotamme mahdollisista poikkeustapauksista erikseen.

Päivittyvät tiedot vuoden 2023 Proforestista löydät tapahtuman nettisivuilta osoitteesta www.proforest.pro

