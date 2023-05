Proforest oli jälleen ajankohtainen läpileikkaus metsä- ja konealan laajasta ja tärkeästä kentästä

Proforest 2023 houkutteli toukokuiselle Kalajoelle lähes 4700 vierailijaa. Nähtävää riitti, sillä paikalla oli yli 180 näytteilleasettajaa, jotka esittelivät tuotteitaan ja palveluitaan sekä järjestivät demoja ja pieniä työnäytöksiä. Messuosastoilla raskasta kalustoa ja työvälineitä pystyi näkemään ja kokeilemaan toiminnassa.

Lavaohjelma tarjosi tietoa ajankohtaisista teemoista



Proforestissa nähtiin ja kuultiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös lavaohjelmaa. Maaseudun Tulevaisuus -lavalla käytiin paneelikeskusteluja ajankohtaisista aiheista, ja keskustelijoina oli alalle tärkeitä ja keskeisiä nimiä. Kahden päivän metsä- ja konealalle suunnattu monipuolinen ohjelma kiinnosti laajasti messuvieraita ja katsomo täyttyi kuulijoista.

Yksi mielenkiintoisimmista ja ajankohtaisimmista keskusteluista koski metsäpolitiikkaa. Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppaisen johtamassa paneelikeskustelussa oli mukana kansanedustajat Janne Jukkola, Antti Kangas sekä Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Messuille on kysyntää!



Tämän vuoden Proforest oli jälleen erinomainen osoitus siitä, että messuille on aina tilausta. Kalajoen lentokenttä täyttyi kahden päivän ajan iloisista kohtaamisista, joissa verkostoiduttiin ja innostuttiin yhdessä alan uusista tuulista. Alueella nähtiin ammattilaisten lisäksi paljon perheitä ja monia ikäluokkia edustavia vierailijoita.



Metsä- ja konealan yrityksille Proforest on ollut tärkeä paikka tehdä kauppaa ja tavata asiakkaita – niin myös tänä vuonna. Laadukasta konekantaa tarvitsevat ammattilaiset pääsivät tutustumaan yritysten uusimpiin tuotteisiin, näkivät raskasta kalustoa toiminnassa ja saivat tilaisuuden keskustella hankinnoistaan yritysten edustajien kanssa. Toki aikaa oli myös rennolle kuulumisten vaihdolle samanhenkisten ihmisten sekä kollegoiden kanssa. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat parhaimmillaan oivaa raaka-ainetta uusille ideoille, toiminnan laajentamiselle ja oman toimialan arvostukselle, ja tälle Proforest tarjosi jälleen otollisen kasvualustan.

Kahden vuoden välein järjestettävä Proforest on ollut onnistunut ja jatkoa seuraa tälläkin kertaa. Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään vuonna 2025.

www.proforest.pro

Kuvat Vesa Rönty/Visit Kalajoki