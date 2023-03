Promootio ja riemun rituaalit - uusi näyttely tarjoaa kokonaiselämyksen tiukoin varjellusta perinteestä

Promootio on suomalaisen yliopistomaailman merkittävin juhla, jossa maisterit ja tohtorit saavat akateemiset arvomerkkinsä tarkoin säädellyin menoin. Tämä perinne on säilynyt Suomessa paremmin kuin missään muualla maailmaa. Tiukoin varjeltu protokolla ja juhlallisuuksien muoto on kestänyt sitkeästi niin vallanvaihdot, sodat kuin erilaiset mielipidesuhdanteetkin ja usko yhteisiin rituaaleihin on säilyttänyt paikkansa.

Akateemista juhlaa tunnettujen ja tuntemattomien suomalaisten jalanjäljillä

Kansalliskirjaston Galleriassa avautuva näyttely on monellakin tapaa historiallinen ja tarjoaa näyttelyvieraille ensimmäistä kertaa sekä valokuvilla ja elävällä kuvalla rikastetun kokonaiselämyksen promootiosta että tutkittua tietoa promootion historiasta. Seremonian osia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä valotetaan kuvin, ennennäkemättömin taideteoksin ja arkistolöydöin. Esillä on myös erilaisia promootioperinteeseen liittyviä esineitä aina 1600-luvulta tähän päivään, kuten Elias Lönnrotin tohtorinmiekka ja Mannerheimin kunniatohtoriasu. Vaatesuunnittelija Ella Boucht on myös suunnitellut näyttelyä varten ehdotuksen tulevaisuuden sukupuolineutraaliksi maisterin tai tohtorin juhlapuvuksi.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja se osa yliopiston promootion riemuvuotta 2023.

Näyttelytyöryhmä

Kuraattori: FT Kristina Ranki, Promootion riemuvuosi, Helsingin yliopisto

Kansalliskirjasto: viestinnän asiantuntija Marko Oja, konservaattori Marleena Vihakara, viestintäpäällikkö Katri Nissilä, kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi

Sisältöasiantuntijaryhmä: FT Jukka Relas, FM Juha Hurme, FT h.c. Rainer Knapas

Näyttelyn visuaalinen ilme: Marko Oja, Kansalliskirjasto

Yhteistyössä

Helsingin yliopistomuseo. Suomen Kansallismuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Svenska litteratursällskapet, Mannerheim-museo, Kansallisgalleria, Helsingin yliopiston arkisto, KAVI, YLE arkisto, Sibelius-kollegio.

Kansalliskirjaston Galleria, Unioninkatu 36

Näyttely avoinna 21.3.-31.10.2023 Kansalliskirjaston aukioloaikoina.

Vapaa pääsy.