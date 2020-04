Propaganda ja Trust yhdistyivät, syntyi uusi luova arvotoimisto Trust – toiminta laajenee Tampereelta ja Seinäjoelta myös Lahteen

Tampereella ja Seinäjoella toimineet markkinointiviestintätoimisto Propaganda Finland Oy ja Tampereella toiminut luova suunnittelutoimisto Trust Creative Society ovat 2.4. alkaen yhdessä Luova arvotoimisto Trust. Samalla yritys laajentaa toimintaansa Lahteen, jossa avataan erityisesti vastuullisuusviestintään ja konseptointiin keskittynyt yksikkö.

Trust Creative Societysta uusi toimisto nappaa mukaansa vahvan osaamisen brändien rakentamisesta, elintarvikemarkkinoinnista ja pakkaussuunnittelusta, Propagandasta taas b2b-puolen ja julkisten organisaatioiden markkinoinnin sekä viestinnän osaamisen. Uusi Trust tarttuu näihin entistä strategisemmalla otteella – tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Siksi Trustin ytimestä löytyy kirjaimellisesti us – me.

– Kumppanuusmalli ja pitkäjänteinen yhdessä tekeminen mahdollistavat aidosti arvoa tuottavan tuen asiakasyritystemme liiketoiminnalle, sanoo toimitusjohtaja Krista Ahokas.

– Me näemme, että brändin arvo mitataan sen luotettavuudessa. Siksi luottamuksen rakentaminen on strategisesti fiksun viestinnän lähtökohta, Ahokas sanoo.

Trustilaiset puhuvatkin mielellään arvolähtöisyydestä, jolla tarkoitetaan vahvaa yhteyttä taloudellisen arvon sekä luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kaltaisten arvojen välillä.

– Arvokeskustelu nousi meillä hyvin vahvasti pöydälle jo viime syksynä, kun aloitimme strategiatyön. Siksi halusimme nostaa arvon myös yrityksen viralliseen nimeen.

Hallituksen puheenjohtajan Samuli Korhosen mukaan yhdistyminen on ollut pitkä prosessi, jossa koko porukka hallituksesta henkilöstöön ja omistajista johtoryhmään on ollut tiiviisti mukana.

– Olemme valtavan ylpeitä ja iloisia lopputuloksesta sekä siitä yhteishengestä, jonka uusi brändi on nostattanut – vaikeista ajoista huolimatta, Korhonen iloitsee.

Se, että uuden toimiston lanseeraus osui keskelle maailmanlaajuisia poikkeusolosuhteita, on Ahokkaan mukaan vain vahvistanut tunnetta siitä, ettei arvoa tuottavaa yritystoimintaa ja arvokeskustelua voida irrottaa toisistaan.

– Viime ajat ovat varmasti kirkastaneet itse kunkin ajatuksia siitä, mikä lopulta on arvokasta. Jos tässä kriisissä haluaa nähdä jotain hyvää, ehkä se löytyy juuri näistä pohdinnoista, Ahokas pohtii.

Myös luottamuksen moninaisia merkityksiä on saatu viime aikoina punnita muun muassa mietittäessä, onko nyt hyvä hetki lanseerata uusi brändi. Ahokas myöntää, ettei päätös ollut helppo.

– Päädyimme kuitenkin siihen, että nyt jos koska kaivataan rohkeutta ja luottamusta tulevaan. Niihin Trust haluaa omalla esimerkillään kannustaa.

Paitsi luottamusta, myös Trustiin sisäänkirjoitettua me-henkeä on päästy elämään todeksi tavoilla, joita omaa arvotyötä tehtäessä ei osattu kuvitellakaan.

– Onhan se ollut erikoista viimeistellä oma brändiuudistus etänä, mutta kaikki on sujunut hienosti. Tuntuu, että yhteishenki on vain tiivistynyt poikkeusolojen aikana, Ahokas kiittelee ja toteaa, että nyt jos koska luovalle ajattelulle on kysyntää.

Omia asiakkaitaan Trust on muistuttanut myös asiakaslähtöisen ajattelun, tahdikkaan brändiviestinnän sekä asiakkaiden tavoittamisen kannalta oikeanlaisten kanavien ja keinojen merkityksestä.

– Tällaisina aikoina niin brändiltä kuin sen viestinnältä vaaditaan paljon. Samalla pitää kuitenkin varautua myös tulevaan: Olemmeko valmiita sitten, kun tilanne alkaa elpyä? Millaiseen maailmaan palaamme? Toimiiko vanha sellaisenaan vai pitäisikö meidän pystyä vastaamaan uudenlaisiin arvoihin ja tarpeisiin? Näitä kannattaa nyt miettiä, Ahokas haastaa.