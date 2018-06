Prosessialan oppimistulokset arvioitu – osaaminen lähes erinomaista, työelämälähtöisyys melko hyvällä tasolla

Eri osaamisalueet hallittiin hyvin arvosanojen perusteella prosessialan näytöissä. Enemmistö näytöistä tehtiin työelämässä, ja naiset ja miehet pärjäsivät näytöissä yhtä hyvin. Prosessialan koulutuksella on hyvät lähtökohdat vastata reformin tuomiin haasteisiin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut prosessiteollisuuden perustutkinnon oppimistuloksia. Arvioinnissa seurattiin syksyllä 2013 opinnot ammatillisena perustutkintona aloittaneita opiskelijoita kevääseen 2016 asti. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Arvioinnissa oli mukana kaikkiaan 15 koulutuksen järjestäjää ja 156 opiskelijaa.

Ammatillinen osaaminen lähes erinomaista, teoreettisesta osaamisesta selvästi heikompia arvosanoja

Tulosten mukaan prosessiteollisuuden koulutuksen laatutaso on lähes erinomainen näyttöjen arvosanoilla mitattuna. Lähes puolet (49 %) opiskelijoista sai näytön arvosanaksi kiitettävän, 44 % hyvän ja 8 % tyydyttävän. Parhaimmat arvosanat opiskelijat saivat elinikäisen oppimisen avaintaidoista ja työprosessin hallinnasta. Selvästi heikoimmat arvosanat opiskelijat saivat työn perustana olevan tiedon hallinnasta.

Alalla hyvät lähtökohdat vastata reformin tuomiin haasteisiin

Reformin mukainen toiminta edellyttää, että koulutuksen järjestäjillä on hyvät ja toimivat työelä­mäyhteydet, jotka mahdollistavat tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen. Prosessiteollisuuden koulutuksella on hyvät edellytykset vastata reformin tuomiin haasteisiin, sillä jo nyt enemmistö näytöistä suoritetaan ja arvioidaan työpaikoilla. Lisäksi tutkinnon tavoitteiden mukaisia työpaikkoja on melko hyvin saatavilla eri puolella Suomea.

– Arvioinnin mukaan myös aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yksilölliset opintopolut näyttävät toteutuvan jo nyt hyvin koulutuksessa, arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen kertoo.

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamiseen sekä opettajien työelämäosaamiseen kiinnitettävä huomiota jatkossa

Näyttötoiminnan kokonaislaatu on keskimäärin kohtalaisen hyvällä tasolla, ja valtaosa opiskelijoiden tekemistä näytöistä vastasi tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia.

Vaikka useilla järjestäjillä perehdytettyjen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus olikin melko korkea, nousi arvioinnissa esiin tarve työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiselle. Erityisesti työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisessa nähtiin kehittämistarvetta. Myös opettajien työelämäosaaminen nousi keskeiseksi kehittämistarpeeksi. Työpaikkaohjaajien kouluttamisessa ja opettajien työelämäosaamisen kehittämisessä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja malleja.

– Jatkossa työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen sekä opettajien työelämäosaamisen varmistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, kun osaamisen hankkiminen ja osoittaminen siirtyvät yhä enemmän työpaikoille, Kilpeläinen toteaa.

Prosessialalta valmistutaan prosessinhoitajaksi. Ala on melko pieni ja miesvaltainen. Alojen tuotanto on monipuolista ja pitkälle automatisoitua ja kasvavana alana on bioenergian tuotanto eri muodoissaan. Tuotteita valmistetaan sekä suoraan kuluttajille että raaka-aineeksi muulle teollisuudelle.

Raportti: Kilpeläinen, P., Jalolahti J. & Stylman V., 2018. Ammatillinen osaaminen prosessiteollisuuden perustutkinnossa. Julkaisut 15:2018. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisätietoja: arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5557 paula.kilpelainen@karvi.fi