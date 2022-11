Proventia Group vahvistaa johtoryhmäänsä – Tommi Aarnio nimitetty talousjohtajaksi

”Proventian kasvaessa on hyvä, että voimme jakaa vastuuta useammille henkilöille. Tommi täydentää erinomaisesti Proventian johtoryhmää kasvustrategian toteuttamisessa ja hänellä on vahvat näytöt listayhtiön talousasioiden hallinnasta, rahoituksesta, sijoittajasuhteista ja yritysjärjestelyistä. Toivotan Tommin lämpimästi tervetulleeksi Proventialle”, sanoo Proventian toimitusjohtaja Jari Lotvonen.

”Proventia on minulle tuttu yhtiö jo yli kymmenen vuoden ajalta ja olen vuosien varrella seurannut yhtiön vaiheita suurella mielenkiinnolla. Kun sain nyt mahdollisuuden liittyä tiimiin, ei päätöstä tarvinnut juuri miettiä. Proventiassa on hyvä tekemisen meininki ja yhtiön liiketoiminta on tänä päivänä ajankohtaisempaa kuin koskaan. Odotan innolla tammikuuta ja sitä, että pääsen yhdessä muiden proventialaisten kanssa jatkamaan yhtiön kehittämistä ja kasvattamista. On mahtavaa olla osa tätä tarinaa!”, Tommi Aarnio kertoo.

Tommi Aarnio toimi vuosina 2015–2022 Hoivatilat Oyj:n talousjohtajana, jona aikana yhtiö kasvoi pienestä alkuvaiheen yhtiöstä yli miljardin euron kiinteistöportfolion omistavaksi kansainväliseksi konserniksi. Hän oli merkittävässä roolissa muun muassa yhtiön pörssilistautumisessa ja kasvun rahoituksen järjestämisessä. Vuosina 2008–2015 Aarnio työskenteli tilintarkastustehtävissä PricewaterhouseCoopers Oy:ssä. Hän on suorittanut KHT-tutkinnon vuonna 2011.