Psyykkisen tuen sisältöjä lisätty Koronabottiin

Tavallisen arjen mullistanut koronavirus herättää monissa ahdistusta ja epävarmuutta. Tätä huolta osaltaan lievittämään on Terveyskylän Koronabottiin lisätty psyykkisen tuen osuus. Koronabotti on tarkoitettu kansalaisille ja sitä voi käyttää eri puolilta Suomea. Palvelua päivitetään muuttuvien viranomaisohjeiden mukaan säännöllisesti.

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan psykiatrian asiantuntijoiden suunnittelemat psyykkisen tuen sisällöt tulevat Koronabotissa tartunnan todennäköisyyttä käsittelevien kysymysten jälkeen.

Harjoitukset tukevat psyykkistä selviytymistä epävarmuudessa ja eristyksissä. Kantava ajatus on, että vaikeissa tilanteissa selviytymisen taitoja on mahdollista harjaannuttaa. Koronabotti opastaa arjen sujumista tukeviin harjoituksiin, huolitunteiden kohtaamiseen sekä kehon ja mielen voimavarojen säilyttämiseen.

”Liiallinen varautuminen tilanteisiin muuttuu helposti vatvomiseksi ja murehtimiseksi, joita on vaikea lopettaa. Asioiden vatvominen tuntuu helpottavan hetkeksi, mutta huoliajatuksia jatkuvasti läpikäymällä huolestuneisuus tosiasiassa pahenee. Koko elimistökin kuormittuu jatkuvan valmiustilan vuoksi. Nyt olisi hyvä vähentää kuormitusta rauhoittumalla ja keskittymällä oleelliseen. Myös eristyksissä olevat tarvitsevat nyt erityistä tukea meiltä kaikilta ”, toteaa linjajohtaja Jan-Henry Stenberg (HUS IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja).

Koronabotti noudattaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiolääkäreiden, HUS psykiatrian toimialan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden viranomaisten päivittämiä ohjeita. Säännöllisissä päivityksissä huomioidaan myös käyttäjäpalautteet.

Mistä on kyse?

Koronabotti julkaistiin13.3.2020 Terveyskylä.fi- palvelussa ja se on linkitetty yliopistosairaanhoitopiirien sivuille, Infektiotaloon sekä Päivystystalo.fi-palveluun. Koronabotti on saanut kahdessa päivässä jo yli 28 000 käyttäjää ja siinä on lähetetty kysymys-vastaus viestejä lähes 600 000.

Terveydenhuollon toimijat voivat linkittää Koronabotin omille sivuilleen.

Koronabotti on pilottivaiheessa ja sitä kehitetään muuttuvan tilanteen mukaan. Palvelun tuottaa HUS.

https://www.terveyskyla.fi/koronabotti



Lisätietoa antavat:

Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, HUS, IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linja, jan-henry.stenberg@hus.fi, pl. 050 4270656

Visa Honkanen, kehittämisjohtaja, HUS, visa.honkanen@hus.fi, p. 050 427 5023

Sirpa Arvonen, vastuualuejohtaja, HUS Tietohallinto, sirpa.arvonen@hus.fi, p. 050 4074544