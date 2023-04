PTT-ennuste: Ruuan hinnannousu hidastuu - korkea kustannustaso kurittaa yhä maatiloja

PTT-ennuste: Talous supistuu ja alijäämä kasvaa – hallituksella on edessään iso urakka hillitä sote-menoja 5.4.2023 10:02:19 EEST | Tiedote

Suomen seuraava hallitus ryhtyy työhön tilanteessa, jossa talouskasvu on heikkoa, alijäämä kasvaa ja työllisyys lähtee laskuun. Pellervon taloustutkimus PTT:n kansantalouden ennuste arvioi, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,5 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna yhden prosentin. Inflaatiopaineet alkavat tämän vuoden mittaan hellittää, mutta kotitalouksien tilanne on silti vaikea. Perusennusteen lisäksi on laadittu kolme skenaariota Ukrainan sodan kehityskulkujen vaikutuksista talouteen.