Puhallinkonvektori muuttaa kodin lämmitysjärjestelmän tehokkaaksi viilentäjäksi

Ilma–vesilämpöpumppu tai maalämpöpumppu ei tarvitse välttämättä rinnalleen erillistä ilmalämpöpumppua kodin jäähdyttämiseksi. Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän saa muutettua jäähdyttäväksi puhallinkonvektorin avulla.

”Puhallinkonvektorin merkittävä etu on, että jäähdytystä varten eri tarvita erillistä ulkoyksikköä. Tärkeää on myös nopea reagointi: puhallinkonvektorin avulla kodin sisälämpötilan voi pitää mukavan tasaisena ulkoilman lämmönvaihteluiden ja auringonpaisteen muuttaessa huonelämpötilaa hyvinkin nopeasti”, tuotepäällikkö Jussi Kummu Daikinilta kertoo.

Puhallinkonvektorista käytetään myös nimeä puhallinpatteri: se on yksinkertaistaen älykkäällä ohjauksella varustettu vesikiertoinen patteri, jonka toimintaa tehostetaan pienellä ilmapuhaltimella. Jäähdyttävä ilma–vesilämpöpumppu tai maalämpöpumppu voi syöttää puhallinkonvektoriin sekä kuumaa että kylmää vettä, jolloin yksi ja sama lämmitysjärjestelmä toimii myös energiatehokkaana viilentäjänä.

”Lämpöpatterit ja lattialämmitys ovat passiivisia lämmönjakojärjestelmiä. Puhallinkonvektorilla voidaan säätää sekä ilmavirtauksen nopeutta että lämpötilaa, jolloin sekä lämmittämisestä että jäähdyttämisestä tulee aktiivista ja haluttu lämpötila saavutetaan nopeammin”, Kummu selvittää.

Puhallinkonvektori sopii myös lattialämmityksen pariksi

Nopean reagoinnin vuoksi puhallinkonvektori toimii hyvin myös lattialämmityksen kumppanina, sillä lattialämmityksen perusominaisuus on hitaus: kun lattialaatta on saatu lämpimäksi, se ei jäähdy kovin nopeasti – ja päinvastoin. Puhallinkonvektorin hyödyt huomaa selvimmin keväällä, kun yölämpötila voi olla nollassa ja auringon paistaessa huonetilat lämpenevät nopeasti.

Mutta voisiko tavallisen vesikiertoisen lämmityksen muuttaa pelkän jäähdyttävän lämpöpumpun avulla kodin jäähdytysjärjestelmäksi?

”Lattialämmityksellä viilentäminen onnistuu, jos järjestelmään lisätään lattia-anturilla varustettu huonetermostaatti. Vesikiertoinen patteri on sen sijaan mahdoton jäähdyttämiseen, sillä riittävän jäähdytysvaikutuksen aikaansaamiseksi veden pitäisi olla hyvin kylmää. Se taas johtaisi sisäilman kosteuden tiivistymiseen patterin pintaan ja lattian kastumiseen. Puhallinkonvektorilla jäähdytettäessä sisälämpötila pysyy paremmin haluttuna, kun ilma saadaan liikkeelle”, Kummu kertoo.

Tehokas ja siro lämmittäjä ja jäähdyttäjä

Daikinin Altherma HPC -puhallinkonvektorit on suunniteltu nimenomaan kodin viilentämiseen, mutta ne ovat myös tehokkaita ja hiljaisia lämmittäjiä. Metrin päästä mitattuna äänenpaine on alhaisella puhallinnopeudella 25 dB(A), eli vain hieman kuiskausta voimakkaampi.

Altherma HPC -puhallinkonvektori on saatavilla kolmena mallina: tavanomaista ilmalämpöpumpun sisäyksikköä muistuttavana seinämallina, lattian rajaan asennettavana versiona sekä koteloitavana mallina, josta jäävät näkyville vain puhallinritilät.

”Altherma HPC on tukevarakenteinen, metallikuorinen laite, mutta ulkomitoiltaan erittäin siro: esimerkiksi seinämalli on syvyydeltään alle 13 senttiä ja korkeudeltaan reilut 30 senttiä”, Kummu kertoo.

Sisäyksikön leveys riippuu valitusta tehosta ja on pienimmillään 90 senttiä, suurin malli on 1,3 metriä leveä. Tehokkaimpien mallien jäähdytysteho on 3,2 kilowattia. Sähkönkulutus on vähäinen ja toimintavalmiudessa se jää vain mallista riippuen vain 3–4 wattiin. Järjestelmä mitoitetaan ja suunnitellaan yhdessä asennusliikkeen kanssa kotiin sopivaksi.