Puhtaalla energialla puhtia Itämeren suojeluun – Kotimaan Energian lahjoitus vähentää sinilevää 200 000 kiloa

Kotimaan Energia yhdessä ympäristöystävällistä sähköä ostaneiden asiakkaidensa kanssa lahjoittavat 40 000 euroa John Nurmisen Säätiölle. Lahjoitus sisältyy yhtiön Aurinkoenergia- ja Vihreä valinta -sähkösopimuksiin. Tänä vuonna sähkösopimusten avulla voidaan poistaa sinilevää Itämerestä peräti 200 000 kilon edestä.

Jo viiden euron lahjoitus auttaa parantamaan Itämeren tilaa. Tällä rahalla poistetaan sinilevää 25 kg. Kotimaan Energian asiakkaiden tekemät lahjoitukset parantavat Itämeren tilaa pitkällä aikavälillä.

– Rehevöityminen on edelleen Itämeren laajamittaisin ympäristöongelma. Sen näkyvin ja haitallisin seuraus meille meren käyttäjille on jokakesäiset sinileväkukinnat. Sinilevän määrä vähenee, kun mereen päätyvien ravinteiden määrää saadaan leikattua. Kotimaan Energian tuki on arvokas apu työssämme, jossa tavoitteena on pelastaa Itämeri ja varmistaa puhtaat ja kirkkaat uimavedet meille kaikille, toteaa John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt.

Kun Kotimaan Energian asiakkaat ostavat vesi-, aurinko- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä, he ovat lisäpalvelun avulla mukana tukemassa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita. Kotimaan Energia lahjoittaa vuosittain jokaisesta Vihreä valinta ja Aurinkoenergia-sopimuksesta viisi euroa John Nurmisen Säätiön Itämeren suojeluhankkeisiin. Tänä vuonna varoja kertyi lahjoitettavaksi yhteensä yli 40 000 euroa.

Kotimaan Energia haluaa toiminnallaan tukea uusiutuvan energian käyttöä ja kestävää kehitystä. Yhtiö kiittää asiakkaitaan toimimisesta vihreiden arvojen puolesta.

– Valitsimme John Nurmisen Säätiön kumppaniksi, koska säätiön hankkeet ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi ja niillä on saatu aikaan konkreettisia tuloksia lyhyessä ajassa, kertoo Kotimaan Energian tuotepäällikkö Kiti Ryytty.

Vastuulliset valinnat ovat näkyvästi esillä Kotimaan Energian tuotevalikoimassa. Ne ovat keskeinen osa yhtiön liiketoimintaa.

– Ihmisten kiinnostus vastuullisia valintoja ja ympäristöarvoja kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Esimerkiksi Vihreä valinta lisäpalvelun suosio on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Ympäristöystävällisesti tuotetusta sähköstä ollaan valmiita maksamaan myös hiukan tavallista sähköä enemmän, kertoo Ryytty.

Vihreä Valinta -sähkössä käytetään energianlähteenä 25 prosenttia tuulivoimaa, 25 prosenttia aurinkovoimaa ja 50 prosenttia norjalaista Guarantee of Origin -alkuperäsertifioitua vesivoimaa. Vesivoiman alkuperä voidaan jäljittää aina laitostasolle asti, millä myös varmistetaan, että vesivoima on tuotettu vaelluskalaystävällisissä tuotantolaitoksissa.