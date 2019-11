Puhtaasti viljasta

Tiedote 20.11.2019. Laihian Mallas Oy on aito pohjalainen perheyritys ja Suomen vanhimpia mallastehtaita. Samalla paikalla mallastuotteita on valmistettu jo vuodesta 1910. Tuoppi on Laihian Maltaan tuotebrändi.

Puhtaasti Viljasta Tuoppi tuoteperheen pääraaka-aineet ruis ja ohra tulevat pääasiassa sopimusviljelijöiltä lähiympäristöstä.

Tuoppi pakkausuudistuksen tavoitteena oli yhdistää tuotteet tuoteperheeksi ja samalla säilyttää tunnistettavuus. Perinteisten maltaiden ja mallasuutteiden käyttö painottuu suomalaisen ruokavuoden sesonkeihin ja siksi pakkausten tunnistettavuus koettiin tärkeäksi. Rantasen Mämmi- ja leipämallas on nyt Tuoppi Mämmi- ja leipämallas. Tampereen Pispalassa ja Hyhkyssä vuodesta 1908 alkaen toiminut Rantasen ruismallastamon liiketoiminta on siirtynyt Laihan Mallas Oy:lle lähes 20 vuotta sitten. Tuotteen alkuperäinen resepti ja kuluttajapakkaus on säilytetty näihin päiviin asti. Nyt tuotteen brändi vaihtuu mallastuotteista tutuksi tulleeksi Tuoppi – brändiksi. Perinteisellä tuotteella säilyy käyttötarkoitusta kuvaava nimi ja alkuperäinen resepti. Vaalea jauhettu ruismallas on leivontaan ja perinteisen kotimämmin valmistukseen tarkoitettua mallasta. Ruismallas antaa leiville ja sämpylöille maltaisen makean maun ja hyvän värin. Tuoppi 420g Saaristolaisleipä täyttää nyt Hyvää Suomesta -merkin vaatimukset. Pakkauksessa käytetään Ruokaa Omasta Maasta- tunnusta viestimään suomalaisesta raaka-aineesta ja työstä. Pakkaus sisältää kaikki mitä tarvitaan saaristolaisleivän leivontaan. Valmis jauhoseos, oikea määrä kuivahiivaa ja vuoka paistamista varten. Tuoppi saaristolaisleipä on ns. lisää vain vesi -tuote. Pakkauksen selkeän valmistusohjeen avulla onnistuu varmasti. Kaikissa Tuoppi pakkauksissa reseptit ovat myös ruotsiksi. Laihinmallas.fi ja lähiruokaamaalta.fi sivustoille on avattu oma osio ammattilaisille. Tuotetiedot ja pakkauskuvat sekä reseptit ovat helposti ja nopeasti löydettävissä. Tuoppi tuotteiden reseptit ovat yhtä aikaa perinteiden ylläpitämistä ja kehittämistä. Juuri nyt gluteeniton mallasleivonta onnistuu Tuoppi 0,75 l gluteenittomalla kotikaljalla. Tuotteet: Tuoppi Mämmi- ja leipämallas 1 kg

Tuoppi Kaljamallas 1 kg, 5 kg

Tuoppi Kotikalja mallasjuomauute 3x35 g, 1 L

Tuoppi Kotisima juomauute 3x25 g

Tuoppi Saaristolaisleipä 420 g Gluteeniton mallasleivonta uusimmat reseptit: https://lahiruokaamaalta.fi/reseptit/gluteeniton-mallas-karpalopataleipa/ https://lahiruokaamaalta.fi/reseptit/gluteenittomat-kuopaisusampylat-kotikaljasta/ Julkaisuvapaita kuvia tuotteista: https://laihianmallas.fi/kuvapankki

Puhtaasti Viljasta Tuoppi tuoteperheen pääraaka-aineet ruis ja ohra tulevat pääasiassa sopimusviljelijöiltä lähiympäristöstä.

