PuhtausKOTI valitsi: Kastelli Plazia on Lohjan Asuntomessujen helppohoitoisin pientalo

PuhtausKOTI-lehti valitsi Lohjan Asuntomessujen hoidettavuudeltaan parhaaksi messutaloksi Jenni ja Jan Storbjörkin rakennuttaman Kastelli Plazia Järven sydän -pientalon.

Asumismukavuus ja arjen toimivuus syntyy kodin tilaratkaisuista, onnistuneista pintamateriaali- ja piharatkaisujen valinnoista ja niiden sopivuudesta asukkaidensa elämänvaiheeseen. Hyvin suunniteltu koti on viihtyisä, helppohoitoinen, teknisesti toimiva, energiatehokas ja ekologinen. Rakennuttajan tulisi esittää suunnittelutoiveensa talovalmistajille mahdollisimman tarkkaan, jotta lopputulos on onnistunut.

-Hyvin suunniteltu ja toimiva koti tarjoaa asukkailleen turvallisen ja terveellisen sisäympäristön ilman, että sen ylläpito - hoito, huolto ja puhtaanapito - kuormittavat arkea ja vapaa-aikaa tai lisäävät asumiskustannuksia kohtuuttomasti, Puhtaustiedon toimitusjohtaja Marjatta Lausjärvi sanoo.

Hoidettavuuden merkitys asuinkustannuksiin, asukkaiden ajankäyttöön ja rakennuksen arvon säilymiseen tulisi ottaa entistä enemmän huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja materiaalivalintoja tehtäessä.

-Esimerkiksi sisääntulon ratkaisuilla voidaan estää jopa 80-85 % sisään tulevasta liasta. Helppohoitoisilla pintamateriaaleilla voidaan vähentää kodin puhtaanapitoon kuluvasta ajasta useita tunteja viikossa.

Monet kodin puhtaana- ja ylläpitoon liittyvät työt, kuten siivouksen ja ikkunoiden pesun voi toki ostaa myös palveluna, mutta kustannukset voivat kotitalousvähennyksenkin jälkeen nousta tuhansiin euroihin vuodessa.

Hyvällä suunnittelulla parempaa asumisen laatua

Helppohoitoisuus ja toimivuus lisäävät päivittäisessä arjessa asumismukavuutta ja -terveyttä ja ylläpitävät rakennuksen arvoa.

PuhtausKOTI-lehden vuosittaisen Asuntomessutalojen hoidettavuusarvioinnin tarkoituksena on suunnata enemmän huomiota hyvän asumisen ratkaisuihin jo asuntojen suunnitteluvaiheessa, jotka vaikuttavat tilojen ja rakennusten ylläpitoon tuleville vuosikymmenille. Hoidettavuutta arvioidaan etenkin tilojen tilasuunnittelun, sisäänkäynnin, pesutilojen, keittiö-, vaatehuolto- ja säilytysratkaisujen sekä robotiikan ja kotiautomaation suhteen. Näiden tilojen ylläpitoon käytetään tutkimusten mukaan noin 75 % kotitöihin käytetystä ajasta.

Lausjärvi huomauttaa, että tilojen suunnitteluun ei julkisissa rakennuksissakaan kiinnitetä riittävästi huomiota, joka näkyy suoraan korkeissa ylläpitokustannuksissa.

-Ottamalla puhtauspalvelualan ammattilaisten näkemykset mukaan jo rakennusten hankesuunnittelussa voitaisiin välttää ylläpidon kannalta monia kalliita, jopa virheellisiä ratkaisuja, jotka voivat jopa kaksinkertaistaa ylläpidon kustannukset rakennusten elinkaaren aikana. Tähän meillä ei ole varaa.

Arjen toimivuus suunnittelun perustana

Lapsiperhe Storbjörkin uusi koti, Kastelli Plazia Järven sydän,on 153 neliön, yhdentason pientalo. Talopakettia muokattiin perheen tarpeisiin sopivaksi mm. tilaratkaisujen ja pintamateriaalien osalta. Valintojen keskeisenä kriteerinä oli helppohoitoinen, arjen kannalta toimiva ja käytännöllinen koti.

Storbjörkin perheen koti on toimiva kokonaisuus, jossa on otettu huomioon lapsiperheen arjen keskeiset toiminnot: vaate- ja ruokahuolto sekä viihtyminen.

Hoidettavuutta ja arjen toimivuutta lisääviä ratkaisuja olivat puhtausKOTI-lehden raadin mielestä:

laadukkaat ja helposti puhdistettavat lattia- ja pintamateriaalit

seinään kiinnitetyt wc- ja kylpyhuonekalusteet helpottavat lattian puhdistusta

kynnyksettömyys ja avarat, ei ylikalustetut, tilat mahdollistavat siivousrobottien käytön

tilava ja hyvin varusteltu kodinhoitohuone, johon sisäänkäynti myös suoraan ulkoa, helpottaa vaatehuoltoa ja kura-ajan lian kulkeutumista sisätiloihin

keittiö tilavalla monitoimisaarekkeella on toiminnallisesti hyvin suunniteltu ja pintamateriaaliltaan helppohoitoinen

liukuovet tilojen välillä säästävät tilaa ja pysyvät siisteinä

säilytystilat on sijoitettu järkevästi käytön mukaan, ja tavaroille ja vaatteille on oma paikkansa

lastenhuoneiden vaatekaapit ulottuvat lattiasta kattoon, joka vähentää pölyn kerääntymispaikkoja

päämakuuhuoneen yhteydessä on tilava vaatehuone monipuolisilla säilytysratkaisuilla

sisääntuloterassi on helppohoitoista komposiittia ja sisääntulo on katettu

saunan kiuas sijoitettu hyvin, pois lasiseinän vierestä

pihan laatoitus sekä kulkureittien ja oleskelualueiden on suunnittelu toimiviksi eri vuodenajat huomioiden

Pientalojen yleisiä hoidettavuutta heikentäviä suunnitteluratkaisuja Suomessa:

Piha-alueen päällysteen ja sisääntuloalueen katoksen puuttuminen lisäävät pölyn, hiekan ja kuran kulkeutumista sisätiloihin jalkineiden mukana.

Eteistilan ahtaus, säilytystilojen riittämättömyys ja epäjärjestys hankaloittavat arkea.

Valkoiset/mustat/kohokuvioiset/tekstiilipintaiset/huokoiset pintamateriaalit keräävät helposti likaa, joka myös näkyy helpommin.

Portaat ja eritasoratkaisut hankaloittavat kulkureittejä ja vähentävät siivousrobottien käyttömahdollisuuksia.

Isot avoterassit keräävät siitepölyä ja muuta orgaanista likaa, vaativat säännöllistä puhdistamista ja vuosittaisia pintakäsittelyjä, joilla pintoja suojataan mm. auringonvalon aiheuttamilta vaurioilta.

Säilytyskaappien/ylätasojen päälle kerääntyvä pöly on usein hankalasti puhdistettavissa.

Avoportaat päästävät pölyhiukkasia jaloista alakerran sisäilmaan ja lisäävät portaikon alatilan siivoustarvetta.

Korkeat tai hankalasti avattavat ikkunat voivat edellyttää jopa henkilönostimia puhdistukseen lisäten kodin ylläpitokustannuksia.

Lasi- ja korkeakiiltopinnoilla pienikin määrä pölyä näkyy häiritsevästi.

Pesu- ja wc-tilojen puutteelliset lattiakallistukset ja lattiakaivojen puute hankaloittavat hygieniatilojen puhdistusta.

Ylikalustus ja pientavaroiden suuri määrä hankaloittavat puhtaanapitoa ja järjestyksen ylläpitoa etenkin avohyllyillä.

Kaikki kuvat vapaasti käytettävissä.