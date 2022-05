Puhtaustieto palkitsee: Mikkeli Siivotaan Oy on vuoden 2021 puhtausalan yritys

Vuonna 2013 perustettu perheyritys, Mikkeli Siivotaan Oy, on menestynyt panostamalla pitkäjänteisesti henkilöstönsä osaamiseen, palvelulupaustensa tinkimättömään lunastamiseen sekä kehittämällä ja monipuolistamalla toimintaansa hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Yrityksen energinen toimitusjohtaja Osku Nykänen osallistuu aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin ja on laajalti verkostoitunut kotipaikkakuntansa elinkeinoelämään. Yritys on kasvanut tasaisesti menestyväksi puhtauspalvelualan yritykseksi, jolla on yli miljoonan euron liikevaihto ja joka työllistää noin 25 henkeä.

-Puhtaustieto seuraa laajasti alan liiketoimintaa ja haluaa palkita edistykselliset ja toimintaan vahvasti panostavat palveluyritykset tai yhteisöt. Mikkeli Siivotaan Oy on työvoimavaltaisella alalla panostanut henkilöstönsä koulutukseen, työn laatuun, palkkaukseen ja asiakastyöhön, Puhtaustiedon toimitusjohtaja Marjatta Lausjärvi korostaa.

Hyvä johtajuus menestystekijänä

Hyvä johtajuus on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi monikulttuurisessa työyhteisössä. Esihenkilöitä on koulutettu johtajuusvalmennuksessa, ja työyhteisön toimivuus on varmistettu selkeillä, yhteisillä pelisäännöillä.

-Tänä päivänä monikulttuuriset työpaikat ovat yleisiä. Meillä on työntekijöitä monenlaisilla taustoilla ja jokaisella on hieman erilaiset lähtökohdat työelämään. Lisäksi toimimme työvoimavaltaisella alalla. On tärkeää, että tulemme hyvin toimeen keskenämme ja että meillä on selkeät pelisäännöt, joiden mukaan kaikki toimivat. Pelisääntöjen tulee olla sellaiset, että kaikki voivat sitoutua niihin ja että ne ymmärretään oikein. Samalla meidän pitää pystyä lunastamaan joka päivä palvelulupauksemme asiakkaillemme. Tämä tarkoittaa, että työntekijöillämme pitää olla osaaminen sellaisella tasolla, että tässä onnistutaan, Nykänen sanoo.

Mikkeli Siivotaan Oy:n työntekijöistä noin puolet on ulkomaalaistaustaisia. Kielimuuri voi asettaa haasteita perinteiseen perehdytysmalliin. Yritys on tätä silmällä pitäen kehittänyt omaa perehdytystään hyödyntämällä mm. eri työvaiheita havainnollistavia koulutus- ja opastusvideoita. Näiden opiskeluun on varattu koulutuspäiviä.

- Meille tulee paljon hakijoita, joiden äidinkieli ei ole suomi, eivätkä välttämättä ymmärrä puhtausalan ammattisanastoa. Kaikki eivät välttämättä opi kertakuulemalta tai yhdellä opastuksella. Nyt työntekijä voi kännykän kautta mennä katsomaan esimerkiksi opetusvideolta, miten siivouskone toimii tai puhdistetaan. Näin lisätään myös työturvallisuutta ja vältetään vahinkoja.

Toiminnanohjausjärjestelmä sujuvoittaa liikkuvaa työtä



Omana tuotekehityksenä yrityksessä toteutettiin muutama vuosi sitten toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää reaaliaikaiset tiedot tilauksista, työkohteista, kohteiden etäisyyksistä ja raportointityökaluista. Tämä nopeuttaa ja helpottaa työn koordinointia sekä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä.

-Siivotaan.fi app kehitettiin, kun tuli tarve toiminnanohjausjärjestelmälle, joka sopisi liikkuvaan työhön. Tiedämme nyt reaaliaikaisesti, mitä töitä tehdään missäkin kohteessa, mitkä ovat matka-ajat, ja työntekijöillä on käytössään kartat kohteista. Sovellus auttaa meitä välittämään oikean tekijän oikeaan kohteeseen ja sujuvoittaa päivittäistä työtä eri kohteissa. Sovellus laskee mm. automaattisesti siirtymät kohteiden välillä, Nykänen kertoo.

Hän toivoo, että rahoitusmarkkinoilla tunnistettaisiin puhtausalan yritysten kehittämis- ja rahoitustarpeet sekä potentiaali liiketaloudelliseen menestykseen.

-Siivousalan yritykselle ei heru investointirahoitusta helposti laitteisiin tai muuhun. Vaikka yrityksellä on omavaraisuusaste kunnossa ja vahva tase, on rahoituksen saaminen edelleen vaikeaa tänä päivänä. Rahaa saa kyllä korkeammalla korolla, mutta tämä ei ole mielestäni reilua ja vääristäisi meidän näkökulmastamme kilpailuasemaa omalla alallamme ja hidastaisi kasvua.



Aktiivinen puhtauspalveluyrittäjä

Vuoden puhtauspalvelualan yritys/yhteisö -palkinto myönnetään tänä vuonna 25. kerran. Se myönnetään yritykselle tai yhteisölle, joka kehittää pitkäjänteisesti toimintaansa ja henkilöstönsä ammattitaitoa sekä toimii aktiivisesti ja ulospäin suuntautuneesti toimintaympäristössään. Mikkeli Siivotaan Oy on osoittanut pitkäjänteistä ja tulosorientoitunutta suunnitelmallisuutta palvelujensa, toimintojensa ja henkilöstön hallinnan kehittämisessä. Se on kohdistanut resursseja oikeisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, jolla se on kehittänyt toimintaansa. Lisäksi yritys aktiivisesti ottanut käyttöön uusia toimintamalleja hyödyntäen digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia.