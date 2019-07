Puhti tutki, miten suomalaiset seuraavat terveyttään verikokeilla - Oman terveyden seuranta alkaa aivan liian myöhään

Puhti yrityksenä

Puhti, viralliselta nimeltään Puhti Lab Oy, on suomalainen yritys, joka auttaa seuraamaan ja kehittämään omaa terveyttä ja hyvinvointia. Puhti tekee perinteisistä verikoetuloksista helposti ymmärrettäviä ja seurattavia. Se auttaa huomaamaan poikkeamat ja muutokset omissa arvoissa.



Sopivan testipaketin tilaaminen Puhdin nettisivuilta on helppoa ilman lääkärin lähetettä. Testeihin on myös helppo mennä. Verikokeen voi ottaa 24 paikkakunnalla Suomessa. Puhti tekee testauksessa yhteistyötä SYNLABin kanssa, joka on Euroopan johtava yritys laboratorioalalla. Asiakas pääsee katsomaan tuloksia omalta Puhti-sivultaan, yleensä jo testiä seuraavana päivänä. Raportilta voi tilata tarvittaessa lääkärin tai ravitsemusterapeutin neuvonnan. eLääkäri-palvelun lääkäri tutustuu tuloksiin ja soittaa asiakkaalle tunnin sisään.

