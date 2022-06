Puistolan aseman alikulku saa uuden ilmeen

Nykyinen juna-aiheinen muraali tullaan korvaamaan uudella teoksella. Muraalin elinkaari on kestoltaan rajallinen, ja nykyinen muraali on toteutettu perikymmentä vuotta sitten. Uutta teosta on suunniteltu yhteistyössä Maatullin ala-asteen viidesluokkalaisten kanssa, joten uuden sukupolven kädenjälki tulee näkymään alikulkukäytävän ilmeessä.

Alikulun uudistuksen valmistelevat työt aloitetaan juhannuksen jälkeisellä viikolla, ja työt jatkuvat noin syyskuun puoliväliin saakka. Esteettömät kävelyn ja pyöräilyn yhteydet tulevat säilymään koko uudistamistyön ajan. Uuden muraalin maalaus on tarkoitus aloittaa elokuun alkupuolella.

Puistolan aseman alikulun ilmeen uudistaminen on osa laajempaa pääradan asemat kattavaa parantamistyötä, jossa pääradan asemien kuntoa, viihtyisyyttä ja siisteyttä parannetaan Käpylän, Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan asemilla.