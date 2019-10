Puistolan Suuntimopuistoon suunnitteilla koulu- ja päiväkotitiloja sekä monitoimitalo

Lahdenväylälle suunnitellaan kahta uutta siltaa, eritasoliittymää ja lisäkaistoja 28.10.2019 10:00:00 EET | Tiedote

Lahdenväylälle suunnitellaan uutta eritasoliittymää Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymien välille sekä lisäkaistoja Kehä I:n ja Kehä III:n välille. Lahdenväylän yli suunnitellaan kahta uutta siltaa, joista toinen on jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu puistosilta.