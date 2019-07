Puistopolun peruskoululaiset ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat mukana luomassa vastuullista muotia

-vaatemallisto esitellään Helsinki Fashion Week-tapahtumassa

Tervetuloa seuraamaan

The R3turn Of The Unicorns -vaatemalliston julkistamista

Helsinki Fashion Week-tapahtumassa

Sunnuntaina 21.7.2019 klo 18.00

Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

Median ilmoittautuminen:

Riina Salmi p.+358 469097351 la 20.7.2019 klo 16.00 mennessä.

Vastuullinen muotibrändi ja kierrätysmateriaaleista luotu vaatemallisto

Burlesque Tsunami ja palveluarkkitehtitoimisto Etmay ovat kehittäneet konseptin yhteisöllisesti tuotetusta ja vastuullisesta muotibrändistä. The R3turn Of The Unicorns -mallisto on brändin ja tuotantotavan pilotti.

Vaatemallisto on luotu 100-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista: roskasta ja tekstiilijätteestä. Vastuullinen muoti voi tarkoittaa ympäristövaikutusten lisäksi myös vaikutusta yhteiskuntaan laajemmin, esimerkiksi yhteiskunnallista osallisuutta ja mielekästä oppimista.

Vaatemallisto muodostuu uniikeista prototyypeistä, joista syksyllä 2019 toteutetaan Fuusio-oppimismetodia hyödyntäen ensimmäinen tehdastuotettava mallisto.

Vaatemalliston eri työvaiheisiin osallistui oppijoita eri koulutusasteilta

Muotisuunnittelija Riina Salmi ja taideilmaisun opettaja Helka Lundell yhdistivät viime syksynä voimansa ja päättivät luoda vaatemalliston yhdessä lasten kanssa. Vaatemalliston eri työvaiheisiin on osallistunut oppijoita eri koulutusasteilta, peruskoulusta ammattikorkeakouluun.

Mukana mallistoa suunnittelemassa ja toteuttamassa on olleet Puistopolun peruskoulun taideilmaisun 4.-luokkalaiset, vaatetus- ja tekstiilialan opiskelijat Juulia Järvinen ja Nina Sirén Stadin ammatti- ja aikuisopistosta, Hämeen ammattikorkeakoulun jalkinemuotoilijaopiskelijat Niko Tuononen ja Iivo Evijärvi ja nuoret suunnittelijat Salla Oinas, Annukka Havukumpu ja Anna Laitela. Mukana suunnittelussa ovat olleet myös assistentti Sofia Mattsson, kuvataiteilija Helmi Silvo, korutaitelija Djemille Ramadani sekä Kontulan D-aseman osallistava kansalaistoiminta. Näytöksen stylistinä toimii Senay Coco.

Vaatemalliston rinnalla syntyi fuusio-oppimisen malli

Pian suunnitteluprojektin kanssa rinnalla kulki jo uudenlaisen oppimiskokeilun kehitys. Oli syntynyt eri aloille skaalautuva oppimismenetelmä, Fuusio-oppimismetodi, joka nivellyttää eri koulutusasteita yhteen.

Wanhassa Satamassa lanseerataan vaatemalliston lisäksi myös fuusio-oppiminen.

Uuden oppimismetodin ovat kehittäneet pedagogi Helka Lundell, filosofi Ilmari Helin ja muotisuunnittelija Riina Salmi. Fuusio-oppiminen tarkoittaa yhteiskunnan eri toimijoiden ja koulutuksen tavoitteellista yhteistyötä. Fuusio-oppimismenetelmällä luodaan uusia konsepteja, tuotteita ja palveluita. Fuusio-oppiminen tuo uusia näkökulmia ja osaamista koulutukseen ja työelämään. Oppilaat ja opiskelijat pääsevät mukaan oikeisiin projekteihin, ja kaikki osallistava työ on mahdollista sisällyttää koulujen opetussuunnitelmiin. Oppijat ovat yhteistyön myötä saaneet laaja-alaista osaamista, ymmärrystä muotisuunnittelijan työstä ja ammattialasta sekä kartuttaneet henkilökohtaista työkokemustaan.

Lisätietoja:

Vaatemallisto

Riina Salmi

muotisuunnittelija, muotoilija

Muotibrändi Burlesque Tsunami

www.burlesquetsunami.com

Vaatemallistosta Forbes julkaisussa

+358 469097351, salmi.riina@gmail.com

Fuusio-oppimismetodi

Helka Lundell

Designer/luokanopettaja/taideilmaisu, muotoilija

Puistopolun peruskoulu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

+358 407178030, helkatar@gmail.com

Helsinki Fashion Week

Helsinki Fashion Week