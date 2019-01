Pukumies Oy sulkee Kokkolan ja Seinäjoen Pukumies-myymälät ja Kokkolan Mick's-myymälän vuoden 2019 aikana

Pukumies Oy sulkee Pukumies-myymälät Kokkolassa ja Seinäjoella sekä Mick's-myymälän Kokkolassa. Mick's verkkokauppa on muutettu Micks.fi viestintäkanavaksi.

– Uudet kevään ja kesän mallistot saapuvat normaalisti myymälöihimme. Asiakkaille muutokset näkyvät vasta syksyn ja ensi talven mallistojen osalta. Tarkkoja myymälöiden lopettamisajankohtia ei ole vielä päätetty, kertoo Pukumies Oy:n toimitusjohtaja Susanna Särkkä.

– Päätöksen takana on muotikaupan murros, joka on vaikuttanut alan toimijoihin sekä tukku- että vähittäiskaupassa. Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut ja ostaminen on siirtynyt enenevissä määrin verkkoon. Kilpailu on kiristynyt verkon lisäksi monimerkkimyymälöiden kesken. Myymälöiden lopettamiselle ja irtisanomisille ei löytynyt vaihtoehtoja. Haluamme kiittää saamistamme viesteistä ja toivomme samalla työrauhaa henkilökunnallemme, Särkkä jatkaa.

Pohjoissuomalainen Osuuskauppa Arina osti Pukumies Oy:n liiketoiminnan vuonna 1999. Toimintaa kehitetään jatkossa Osuuskauppa Arinan toimialueella Pohjois-Suomessa. Pukumies jatkaa palvelua Rovaniemellä ja Mick's sekä Oulussa että Kempeleessä. Lisäksi jatketaan hankintayhteistyötä Oulun Sokos Pukumies -myymälän asiakkaiden tarpeisiin.