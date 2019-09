Punaisen Ristin avustustyö käynnistynyt Bahamalla – puhtaan veden puute merkittävä terveysriski

Abacon tuhoalueella vieraillut Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä kertoo, että avustusoperaatio on käynnistynyt haastavissa olosuhteissa hurrikaanin tuhojen keskellä. Juuri nyt Suomen Punaisen Ristin lähettämä logistiikkatiimi työskentelee hartiavoimin saadakseen puhdasta vettä ja perustarvikkeita kotinsa menettäneille ihmisille.

Suomen Punaisen Ristin Bahamalla oleva tiedottaja Tiina Leinonen kertoo, että avustustyötä tehdään hyvin haastavissa olosuhteissa. Tiet, sähköt ja tietoliikenneyhteydet ovat monin paikoin poikki. Suuri osa lentokentistä on hurrikaanissa tuhoutunut ja polttoaineen jakelu on monin paikoin katkennut kokonaan.

– Esimerkiksi Abacolla jaetaan bensaa enää vain yhdessä paikassa ja autoista on pulaa. Logistinen voitto on, että saamme tänään Abacolle neljän rekallisen verran lentorahtia Panamasta sekä autoja ja bensaa, joiden avulla apu voidaan viedä perille, Leinonen kertoi keskiviikkona Suomen aikaa.

Punaisen Ristin hätäapuoperaatio etenee vaikeuksista huolimatta. Bahaman Punainen Risti on jakanut avustustarvikkeita Nassauhun evakuoiduille ihmisille ja ensimmäiset kansainväliset avustuskuljetukset lentoteitse ja laivalla on saatu tuotua Abacon ja Grand Bahaman saarille.

Apua tarvitaan sekä tuhoa kärsineillä saarilla että yhä enemmän myös pääkaupunki Nassaussa, jonne ihmiset ovat paenneet hurrikaanin vietyä elämän edellytykset kotisaarilta. Perheet ovat majoittuneet muun muassa viranomaisten perustamiin evakuointikeskuksiin tai kaupungissa asuvien sukulaisten luo.

Suurimpana terveysriskinä puhtaan veden puute

– Puhtaan veden puute on nyt yksi suurimmista riskeistä ihmisten terveyden ja selviytymisen kannalta, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski.

Pacific Disaster Centerin arvion mukaan alueella tarvitaan päivittäin noin 290 000 litraa puhdasta vettä. Ilman sitä ripuli ja muut likaisen veden levittämät taudit leviävät nopeasti. Yksin Abacossa alustavien arvioiden mukaan noin 17 000 ihmistä on tällä hetkellä ilman puhdasta vettä, mutta luku muuttuu ihmisten liikkuessa saarelta pois.

– Alueen asukkaat saavat vetensä pohjavesikaivoista, jotka ovat nyt suolaveden pilaamia. Suolan saaminen pois kaivovedestä vaatii erityisiä toimenpiteitä ja vie aikaa, Saarikoski lisää.

Suomen Punainen Risti on lähettänyt Bahamalle kuusihenkisen logistiikkayksikön, joka koordinoi koko Punaisen Ristin kansainvälisen liiton avun kuljetusta ja varastointia alueella. Punaisen Ristin materiaaliapu sisältää muun muassa puhdasta vettä, vedenpuhdistusvälineistöä, vesikanistereita, hygieniatarvikkeita sekä välineitä väliaikaisen suojan rakentamiseen.

Vapaaehtoiset evakuoitujen tukena

Monet ovat menettäneet hurrikaanissa sekä kotinsa että yhteyden läheisiinsä. Leinonen kertoo puhuneensa monien paikallisten kanssa, jotka ovat olleet lähdössä Abacosta.

– He ovat olleet kiitollisia siitä, että heillä on lapset yhä tallessa. Kaikki muu on mennyt, Leinonen kertoo.

Bahaman Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat avustustarvikkeiden jakamisen lisäksi antaneet Nassauhun evakuoiduille ihmisille henkistä tukea ja tarjonneet heille mahdollisuuden soittaa ulkomailla asuville läheisilleen.

Kansainvälisen Punaisen Ristin tavoitteena on tarjota apua 20 000 hurrikaanin uhrille yhteensä 12 kuukauden ajan.

