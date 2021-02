Punaisen Ristin Kontin verkkokauppa avattu

Kontti kierrätti valikoimansa verkkoon ja avasi verkkokaupan 20-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Kontin verkkokauppa toimii samalla tavalla kuin fyysiset myymälät eli myy saatuja lahjoituksia kerätäkseen varoja Suomen Punaisen Ristin avustustoimintaan.

Kontti-ketju viettää 20-vuotissyntymäpäiviään 12.2.2021. Juhlavuotensa kunniaksi Kontti avasi verkkokaupan.Verkkokaupan kautta Kontin secondhand-löydöt ovat yhä useamman ulottuvilla. Verkkokaupasta löytyy laaja kattaus sisustustuotteita astioista kodintekstiileihin, kirjoja, tallenteita sekä asusteita kuten koruja ja laukkuja. Valikoima vaihtuu koko ajan, joten tarjolla on jatkuvasti jotain uutta.

Punaisen Ristin Kontti-myymälät ovat toimintamallillaan ja omalla ilmeellään olleet edelläkävijöitä secondhand-myynnissä. Kontti-ketjusta on myös kehittynyt merkittävä varainhankkija. Punaisen Ristin auttamistyöhön ohjautuva Kontin tulos oli vuonna 2020 yli 3 miljoonaa euroa.

– Verkkokauppa tukee Kontin kokonaisuutta, jossa voimme edistää hyväkuntoisten tuotteiden uudelleenkäyttöä, antaa pitkään työttömänä olleille mahdollisuuden kehittää valmiuksiaan työmarkkinoilla ja tuottaa varoja Punaisen Ristin auttamistyöhön, sanoo Kontti-ketjun johtaja Sari Nikkola.

Kierrätyksen ja secondhand-myynnin markkina muuttuu koko ajan, ja yhä suurempi osa ostoksista tehdään verkossa.Kuten Kontti-myymälöissä, myös verkkokaupassa ostoksella on aina kaksi saajaa: asiakas ja Punaisen Ristin avunsaaja. Auttamisen ketjuun voi osallistua myös lahjoittamalla Konttiin ehjää ja puhdasta tavaraa.

Verkkokaupan rakentaminen oli yli vuoden pituinen projekti, jossa yhteistyökumppanina teknisessä ratkaisussa olivat Solteq Oyj ja Magento. Kontin tavoitteenaon kehittää verkkokauppaa, kun perusasiat on hiottu kuntoon. Valikoima laajenee joka päivä, ja myös huonekalut ovat tulossa valikoimiin. Kontin verkkokauppa toimittaa tilaukset kaikkialle Manner-Suomeen. Ostoksista peritään postimaksu lähetyskulujen kattamiseksi.

– Verkkokaupan rakentamisessa on ollut tärkeää ratkaista, miten lahjoitukset sujuvimmin saadaan myyntiin verkossa ja millainen verkkokauppa on Kontille paras. Uuden oppiminen on ollut mielenkiintoista, ja verkkokaupan myötä Kontti pystyy tarjoamaan entistä monipuolisempia tehtäviä henkilöstölleen, kertoo Kontin verkkokauppapäällikkö Sari Vahtera.

Kontti uudisti samalla myös verkkosivunsa, ja ne löytyvät samasta osoitteesta verkkokaupan kanssa.

Kontin verkkokauppa: https://sprkontti.fi/

Lisätietoja:

Kontti-ketjun johtaja Sari Nikkola, puh. 040 588 3442

Kontti-ketjun verkkokauppapäällikkö Sari Vahtera, puh. 040 588 4134

Kontti-ketju on osa Suomen Punaista Ristiä. Konteissa myydään lahjoituksena saatua ehjää ja puhdasta tavaraa. Kontin toiminnan tarkoituksena on varainhankinta, ja Konttien tuloksesta kaksi kolmasosaa käytetään auttamistoimintaan Suomessa piirien ja paikallisosastojen kautta. Yksi kolmasosa ohjautuu katastrofirahaston kautta niin kotimaan kuin ulkomaan apuun. Kontin tulos oli vuonna 2020 yli 3 miljoonaa euroa. Konteissa myytiin 2,9 miljoonaa tuotetta ja liikevaihto oli yli 12 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kontti tekee tiivistä yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa ja rekrytoi pitkään työttömänä olleita työnhakijoita.

Kontti-ketjuun kuuluu secondhand-verkkokauppa ja 12 secondhand-myymälää, jotka sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

www.sprkontti.fi