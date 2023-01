Punaisen Ristin opit koronapandemiaan varautumisesta: valmiutta on parannettava kaikkialla maailmassa ja asialla on kiire

Pandemiaan varautuminen on jatkuva prosessi ja seuraavaan varautuminen on aloitettava jo nyt, selviää Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) julkaisemasta Maailman katastrofiraportista.

– Tuore raportti osoittaa, että koronaviruspandemia on ollut vakavin katastrofi vuosikymmeniin lähes kaikilla mittareilla katsottuna. Sen taloudelliset ja sosioekonomiset vaikutukset ovat olleet valtavat, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan, sanoo Suomen Punaisen Ristin terveyden asiantuntija Heidi Isohanni.

Yli 6,5 miljoonan ihmisen on vahvistettu kuolleen alle kolmessa vuodessa koronapandemian seurauksiin. Kaikilla mailla on vielä työtä tehtävänä, jotta seuraavaan pandemiaan olisi varauduttu paremmin, mutta myös kansainvälisen yhteisön tulee aktivoitua.

Punainen Risti ehdottaa, että kukin maa kiireesti päivittäisi kansallisen valmiussuunnitelmansa ja lisäisi kansallista terveysrahoitusta. Lisäksi kansainvälisesti tulisi neuvotella ja hyväksyä globaalit sopimukset pandemiasta ja terveydestä ja lisätä kansainvälistä terveyden tukemiseen suunnattua rahoitusta.

Pandemiat osana katastrofien vyyhtiä

Pelkästään terveyteen liittyvä riittävä valmius ei ole tarpeeksi, sillä kriisit eivät odota vuoroaan. Raportti toteaa, että useampi maa joutui kohtaamaan koronan kanssa samanaikaisesti muita isoja kriisejä, kuten vakavia tulvia ja hirmumyrskyjä.

– On tärkeää, että yhteiskunta on varautunut useampaan kuin yhteen kriisiin kerrallaan, sillä katastrofien määrä on muun muassa ilmastonmuutoksen johdosta kasvussa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Maailmanlaajuisten kriisien välttämisessä tarvitaan luottamusta, tasapuolisuutta ja paikallisia toimia

Luottamus, tasapuolisuus ja paikalliset toimet ovat keskeisiä tuleviin maailmanlaajuisiin kriiseihin varautumisessa ja niistä selviämisessä.

– Koronapandemia osoitti, että luottamus on ratkaisevan tärkeää, jotta hätätilanteessa toimiminen voi onnistua, Isohanni toteaa. Kun ihmiset luottavat saamiinsa ohjeisiin ja niiden antajiin, he ovat valmiita noudattamaan omaa elämää hankaloittavia rajoituksiakin. Samoin miljoonien ihmisten rokottaminen ennätysajassa oli mahdollista, koska useimmat luottivat rokotteisiin.

Koronapandemia ja eriarvoisuus ruokkivat toisiaan: mikäli pandemian hoito ei ylety tasapuolisesti kaikkiin väestöryhmiin, seuraukset voivat olla tuhoisat, sillä vaarallinen tauti voi näin levitä entisestään. Siksi on oleellista, että kaikilla yhteiskunnassa on tasapuolinen pääsy esimerkiksi terveydenhuoltoon tai mahdollisuus saada oikeaa tietoa.

Raportti osoittaa, että varautuminen pandemioihin ei saa olla liian keskitettyä tietyille alueille, vaan uusien tautien leviämisen torjunnan ja terveyspalveluiden on ulotuttava kaikkialle. Paikallisesti toimivat järjestöt ovat oleellinen osa ketjua pandemioiden torjunnassa.

– Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset ovat valmiiksi läsnä lähes kaikkialla maailmassa, jolloin heillä on tieto paikallistilanteesta sekä valmius vastata nopeasti uusiin kriiseihin, sanoo Saarikoski. Tämä on syytä huomioida valmiussuunnittelussa ja -toteutuksessa.

Maailman katastrofiraportti

Punainen Risti antaa tuoreessa raportissaan suosituksia maiden hallituksille tuleviin pandemioihin varautumisesta. täältä Raportin suomenkielisen tiivistelmän saa ladattua täältä.

Lisätietoja:

Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski, p. 040 189 4885

Terveyden asiantuntija Heidi Isohanni, p. 040 162 7978

Kansainvälisen viestinnän tuottaja Sini Anttila, p. 040 194 2974