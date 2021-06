Punkaharju Art Upin kesä: Kiehtova luola, vahvat artistit ja kiintoisat keskustelut

Jaa

Saimaan Taideluola Retretti järjestää 9.-18.7. kolmatta kertaa monitaiteellisen Punkaharju Art Up- tapahtuman Punkaharjun Tuunaansaaressa. Tapahtuma avautuu samaan aikaan kuin legendaarinen Retretin luolasto avaa luolakierroksensa.

Luolakierroksella kerrotaan Kalevalan miesten matkasta ryöstämään vaurautta tuottava Sampo Pohjolasta. Sammon ryöstön on käsikirjoittanut Eriikka Etholen-Paju, joka keräsi kehut niin kriitikoilta kuin yleisöltäkin käsikirjoituksestaan televisiodraamaan Rauhantekijä. Luolakierroksia järjestetään päivittäin 10-18 elokuun loppuun asti.

Konserttitarjonnan avaa 9.7. suomalaisen kansanmusiikin tähtikokoonpano, Värttinä. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996 niin että myös Sari Kaasinen on mukana kokoonpanossa! Vieläkö Oi dai -levyn kappaleet soivat kuin ysärillä?



Heti seuraavana iltana, 10.7., lavalle nousee mm. Game of Thronesin trailerille musiikkiaan saanut ja kansainvälisiä festivaaleja runsaasti kiertänyt a cappella yhtye Tuuletar. Tuuletar on esiintynyt suurilla festarilavoilla muun muassa Japanissa, Taiwanissa, Intiassa, Iso-Britanniassa, Unkarissa, Espanjassa, Saksassa, Sveitsissä, Puolassa ja Ruotsissa.



Torstaina 15.7. ikimetsien äänimaisemat ja perinnesoitinten kuulaat sävelet ympäröivät kuulijat Mikko H. Haapojan, Ulla Hillebrandtin ja Olli Karin muodostaman trion Aarnimetsä | ikisointi -konserteissa.



Perjantaina 16.7. on varsinainen juhlailta, kun vietetään kalevalaisia häitä ja juhlaa. Ilta alkaa muotinäytöksellä, jossa suunnittelija Mai Niemen moderneja Kalevalan ja suomalais-ugrilaisuuden inspiroimia ja luonnon materiaaleista valmistettua muotia, neuleita, asusteita, koruja ja design tuotteita esittelevät mannekiinit johdattelee lavalle Saimi Hoyer.



Yrjö- palkittu, jazz-Emma palkittu ja monia muitakin merkittäviä palkintoja saanut klarinetisti-saksofonisti Tapani Rinne on lauantaina 17.7. illalla konserttilavalla johtamansa Rinneradion kanssa.



Ohjelmalavalla keskustellaan päivittäin 12-16 kalevalaisista teemoista nykyaikaan sovellettuna. Esillä ovat nykyajan miehuuskokeet, naisten oikeus omaan kehoonsa eli Ainon tarina, pahoinvoivat nuoret miehet, siis Kullervon tarina, Sammon ryöstö eli vauraksien varastaminen, vihapuhe ja monet muut aiheet, jotka ovat yhä edelleen mitä ajankohtaisimpia. Luvassa on mielenkiintoisia näkökulmia ja kiinnostavia keskusteluja. Keskusteluohjelma kokonaisuudessaan julkaistaan juhannuksen jälkeen.



Keskustelujen lomassa musisoi kunakin päivänä päivän artisti. Lavalle nousevat esim. tiistaina 13.7. Lumos jousikvartetti ja 14.7. itse maestro Leif Segerstam. Markojuhani Rautavaaran ja Susan Ahon Rautawenhon vuoro on 17.7. Vain muutamia artisteja mainitaksemme.



Lasten viikonloppua vietetään jo 3.-4.7., jolloin nukketeatteri Sytkyt viihdyttää niin lapsia kuin lapsenmielisiäkin.



Heinäkuun ohjelmatarjonnan päättää naiskuoro Sabrina ja saarten tyttäret, joka esiintyy 24.7.